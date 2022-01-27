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吃到「千葉漁產」又遭食藥署抹黑　鍾沛君提3真相反擊：請道歉

▲鍾沛君表示自己上週在台北吃到來自千葉的水產。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

▲鍾沛君表示自己上週在台北某日本料理店吃到來自千葉的漁產。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

記者蘇晏男／台北報導

我國至今禁止日本五縣（福島、茨城、櫪木、群馬與千葉）食品進口，但國民黨北市議員鍾沛君昨指自己上週在台北吃到「千葉水產」。衛福部食藥署介入了解，稱民代不便提供業者資訊，反而他們自己查到「疑似」業者，而對方說，所提供的標籤，並非代表該場所所販售產品的原產地。對此，鍾沛君27日批評食藥署新聞稿抹黑、造謠，並提3真相反擊，籲食藥署公開道歉更正。

鍾沛君昨晚在臉書表示，上週與長輩在日本料理用餐時，師傅上桌一貫炙燒魚肉壽司，熱情介紹這是「千葉縣的金目鯛」，並在盤子裡放上這尾金目雕的產地證明，圖上寫著「千葉縣房州勝浦的水產」。鍾說自己當下反問，「千葉不是禁止進口農漁產品的五縣市之一嗎？」師傅回應，「沒有啊，他們說只有禁止福島啊！」「對啊，一直都有啊！沒有停過啊！」

鍾沛君批評，從師傅親切的態度，自然的應答，她真心相信他是真的不知道禁令，但若是如此，咱們從地方到中央，從進口業者到稽查官員，難道多年來都在上下交相賊？如果所謂福島五縣市的食品，甚至是最敏感的水產品早就長驅直入，那行政院長蘇貞昌現在又是在演哪齣？

鍾沛君臉書文引起熱議，食藥署昨在行政院要求下，啟動了解與稽查，並於27日以新聞稿表示，本案經衛生局洽民代社群網站的實際業者，惟民代表示不便提供，另經本署積極進行網路巡察，尋獲有一類似產品宣稱的業者，並立即派員前往稽查。

食藥署說，經查該業者表示標籤是由上游業者提供，如民眾詢問該產品的來源，即提供該標籤，只是該標籤並非代表該場所所販售產品的原產地。

對此，鍾沛君27日上午在臉書回應，「上週，我在台北吃到千葉的金目鯛，結果，我的親身經歷，卻換來一波抹黑。」昨晚發文後數小時，食藥署也發出新聞稿回應，其實能理解，這種直接呼在蘇貞昌臉皮子上的耳光，鐵定讓食藥署瑟瑟發抖，但再怎麼樣倉皇失措，也不能公然造謠。

針對新聞稿內寫道：「本案經衛生局洽詢民代社群網站之實際業者，惟民代表示不便提供」。鍾沛君表示，事實是，食藥署根本就不曾向她本人，或者辦公室的同仁查詢求證！直到昨晚10時37分，台北市衛生局的同仁透過LINE詢問，「我兩分鐘內就提供了資訊」，結果食藥署在午夜00：26發出的新聞稿，卻還在造謠。

鍾沛君也控訴，如今再點入食藥署的新聞發佈頁面，新聞稿已經被更新，拿掉了「惟民代表示不便提供」這句，但是這樣的描述，已經被許多新聞引述。請食藥署出面對質，到底是「誰」不便提供？如果沒有這個「誰」，請公開道歉更正。

「至於事件的本質，就是那條魚，到底是不是來自千葉？」鍾沛君表示，新聞稿中說：「經查該業者表示標籤係由上游業者提供，如民眾詢問該產品之來源即提供該標籤，惟該標籤並非代表該場所所販售產品之原產地」，及「業者宣稱漁產來源卻無法提具佐證」，言下之意，似乎暗示那不是千葉水產，卻又聲稱是業者無法佐證，食藥署與其把精力花在抹黑民代，不如趕緊調查個水落石出，到底是不實標示，魚目混珠？還是走私？

▼鍾沛君27日提3真相反擊食藥署。（點圖可放大／翻攝自Facebook／鍾沛君）

▼鍾沛君27日反擊食藥署。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

▲▼千葉水產爭議，鍾沛君27日反擊食藥署。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

▲▼千葉水產爭議，鍾沛君27日反擊食藥署。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

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