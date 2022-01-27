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行政院會沒列核食討論　農曆年前開放機率低

▲▼國家住都中心成立以來首宗公辦都更案「捷運圓山站西側公辦都更案」，22日於台北市圓山區舉辦開工動土典禮。由行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、政次花敬群、麗寶集團總裁吳寶田、麗豐資產董事長陳志鴻等官方民間人士共同執鏟動土。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

蔡政府近來積極準備解除福島五縣市核災食品的禁令，以便後續能增加國際發展的空間；更有民進黨立委建議要速戰速決，引來外界聯想是否會在農曆年前通過。但根據行政院規劃，27日為農曆年前的最後一次院會，議程並未列入福島食品解禁議題，加上總預算案還在立院協商，要在農曆年前開放的機率不大。

外傳福島食品將在27日院會討論，但根據行政院議程規劃，27日院會主要討論農曆春節的交通、防疫工作，包括交通部報告「交通疏運計畫」、農委會報告「福虎生豐過好年　農產富足慶團圓」、衛福部報告「服務不打烊-衛生福利服務專案」、金管會報告「金融服務因應措施及金融穩定整備措施」等。

由於福島食品解禁不涉及修法，透過行政命令的方式即可宣布解禁開放，因此也不必透過行政院會討論並宣布，未來宣布開放時，將由衛福部預告行政命令修訂即可。

針對福島食品議題，蘇貞昌26日受訪表示，政府對於國民食安嚴格把關、絕不放水、絕不打折，我們都會依據科學證據，同時政府會加強各方面，為民眾的食品安全把關，「不只是國際食品，國內的食品也一樣」。

蘇貞昌強調，台灣是以貿易立國，我們要走向國際，我們大家也都經過這次公投，非常清楚地，我們都要依據國際的標準，遵守國際的規則，政府也都會這樣來做。

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