雇主扣獎金小心觸法　勞動局：因育嬰假不發年終罰緩「2到30萬」

▲台北市勞動局長陳信瑜。（資料照／台北市勞動局提供）

實習記者張鈞量／台北報導

歲末年終各企業、公司開始發放年終獎金，也讓上班族關注發放時的細節。台北市勞動局27日提醒，雇主不可因員工申請育嬰留職停薪，而將員工視為缺勤，影響員工的年終獎金、全勤獎金和考績。

台北市勞動局局長陳信瑜呼籲，若員工正在育嬰留職停薪期間，依照性別工作平等法第21條規定，雇主不可以視為缺勤而影響他的全勤獎金、考績或有其他不利的處分，甚至影響年終獎金的給予。

陳信瑜強調，針對年終獎金的發放條件，法律沒有規定、勞工和雇主間也可以自行約定，但針對申請育嬰留職停薪之員工，不可以另做不利的處分。

陳信瑜舉例解釋，若員工在育嬰留職停薪前，已符合年終獎金的領取條件，就算約定發放年終獎金之日期在育嬰留職停薪期間，雇主也要照約定發給。同時，員工在育嬰留職停薪期間雖無出勤，但雇主仍然可按其年度出勤的狀況，依比例發給年終獎金。

陳信瑜也提醒，若以「員工請育嬰留職停薪」為由，不依約定方式發放年終獎金，恐涉違反性別工作平等法第21條，若經認定屬實，依法可處2萬到30萬元之罰鍰。

在性別工作平等法21條中，規定雇主不可以因為受僱者申請育嬰留職停薪，而將員工視為缺勤，並據此影響員工的全勤獎金、考績，或是做出其他不利員工的處分。