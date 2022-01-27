34歲妻對精液過敏！被婆家嫌不檢點「偷內褲化驗」怒朝尪下體潑酸

▲人妻對老公精液過敏。（示意圖／記者周宸亘攝，並非本文當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名34歲人妻「宋麗」，近日發文自曝自己的慘痛婚史，引發網友熱議。宋麗自述表示，「2015年4月，我因故意傷害罪入獄6年，現在已經刑滿釋放。而這一切，都是精子惹得禍，我是一個對精液過敏的女人。」由於這樣的過敏體質，自己遭到婆家嫌棄，最後更演變成社會事件，最後慘入獄6年。

據《網易》報導，宋麗在2006年大學畢業後，進入一間化工公司當助理，同年就和主管經理吳凱陷入熱戀，並結婚。沒想到，噩夢在第一次親密接觸後發生。她回憶，「兩個小時後，我就感到下體不舒服，漸漸地，難以忍受的痛癢開始襲來。我起床去了衛生間，打開燈，看到下體已經紅腫，周圍都冒出了密密麻麻的疙瘩。」

她一開始以為是吳凱衛生習慣不好，從沒想過是過敏問題。後來兩人又陸陸續續發生過幾次性關係，但宋麗每次都出現相同的症狀，痛苦萬分。後來宋麗求診，醫生診斷後表示宋麗可能對精液過敏，建議吳凱戴套。

果然，宋麗之後再也沒有過敏症狀，可是因為之前痛苦的經歷，她越來越對夫妻生活提不起興趣。可是，這時婆婆想抱孫子，更為此住進了小兩口的家，花樣催生。為了維持家庭和諧，宋麗只好強忍過敏症狀，忍痛發生性關係。幸好最後成功懷孕，也生下一女。不過她坦言，「我對精液過敏導致的夫妻生活冷淡，總有一天會毀及我和吳凱之間的感情。」

後來婆婆再次催生二胎，希望宋麗生個男孩子，她也決定到醫院就診調理身體。宋麗說，經過治療後身體狀況有了明顯改善，過敏症狀消失。後來她準備好了再度受孕，但沒想到，婆家人卻做出讓她心寒的事。

原來，婆婆認為宋麗的過敏症狀，是因為她髒、生活不檢點造成的，更偷偷拿媳婦的內褲去偷偷化驗。宋麗得知後氣炸，認為遭到婆婆的猜忌與背叛。最後，化驗結果證明宋麗生活單純正常，但婆婆再次刺激她，「妳準備被離婚吧！就是妳一個女人家能忍，我兒子一個大男人總不能委屈他一輩子，再說，我還想抱孫子，就妳能行嗎？」後來，宋麗也得知，吳凱在外已有小三。

宋麗決定報復，在結婚3週年這天，藉機和吳凱求歡，趁機把水杯猛地往吳凱的下體潑了過去，隨著吳凱的一聲慘叫，吳凱下半身瞬間冒出了一陣煙霧，宋麗寫道，「滿滿一杯硫酸，這是我今天給吳凱準備的最後一道菜。」

事發後，吳凱的下體和腿部，被硫酸潑到嚴重燒傷，以後是否還能過正常性生活，仍是未知數。而宋麗也為此付出代價，在2015年被判故意傷害罪入獄6年，目前她已期滿出獄，並寫下這段慘痛的經歷。