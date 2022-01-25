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嫁進第一年！公公討7200「包給阿公阿嬤」　她傻：老公從來沒包過

▲▼ 紅包,禮金。（圖／記者劉維榛攝）

▲嫁進來第一年，就要原PO包7200元給阿公阿嬤。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前才有人妻抱怨，婆婆擔心疫情封城，便下令免回鄉過年，但紅包須限期轉帳回去，令人咋舌。如今一名人妻哀號，才剛嫁入夫家，殊不知公公要求她掏7200元，各包3600元給阿公阿嬤，讓原PO傻眼不已。神扯故事曝光後，網友認為應該叫老公出來面對，「第一年妥協了，後面就是無限妥協！」

一名女網友在臉書《靠北婆婆2.0》表示，今年是她第一次回婆家過年，結果公公卻來告知，媳婦嫁進來要準備2個紅包給阿公阿嬤，一人包3600元，等於原PO要拿出7200元。

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聞言，原PO臉上三條線直呼，「7200元對我來說真的不少」，再來老公往年也沒包紅包給阿公阿嬤，「為什麼卻來要求我呢？」如今過年剩不到一周，原PO苦惱發問，「拒絕包紅包又要得罪公公，你兒子的面子為什麼要我買單？」

文章貼出後，底下網友狂翻白眼，建議原PO把球丟給老公解決，「又是一個挾傳統觀念的軟威脅，往後是不是要做更多的心裡建設」、「我從不包，因為我老公也沒包給我的父母或是祖父母。自己的父母自己負責」、「叫老公去做！ 你吃了他家飯嗎？ 憑什麼叫媳婦包？ 公公孝順叫他包，用你們的名義給啊」、「包紅包是個人心意，妳公公還指定一人3600，也太好笑了吧」、「笑著說跟先生討論，第一年妥協了，後面就是無限妥協」。

▼網友一致建議，不能妥協。（圖／翻攝靠北婆婆2.0）

▲▼ 。（圖／翻攝靠北婆婆2.0）

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