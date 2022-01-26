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今本土＋46！醫見這1幕嘆：北台灣恐爆「層出不窮不明感染源」個案

▲新冠肺炎疫情升溫，台北捷運將強制民眾戴口罩，違者勸導開罰。（圖／記者林敬旻攝）

▲北台灣多個縣市傳出群聚事件，林氏璧憂陸續「有機會看到層出不窮的來源不明感染出現」。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣今（26）日增加46例本土確診、46例境外移入，多個縣市都爆出群聚事件！前台大感染科醫師林氏璧分析疫情指出，「如同我前兩天說的，這是暴風雨前的喘息」，46例不算風雨，但重點在於越來越有多點開花的感覺，從「近2週累積的社區足跡」看來，持續暴露在風險下，陸續應該有機會在北台灣看到層出不窮的來源不明感染出現。

前台大感染科醫師林氏璧表示，原本升三級條件為一週內出現3個不明原因群聚，「單桃園其實已經滿足這條件了。」但上週有提過要花多久時間疫調找答案仍有待討論。

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至於定序結果出爐，圓山房仲與礁溪長榮都染不同Omicron，已達10條獨立傳播鏈。林氏璧認為，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日所提的是以病毒定序的觀點，最主要的桃機相關、高雄BA.2亞型、3家傳出院內確診醫院也各自屬3種不同的Omicron、1機場防護人員、2防疫計程車司機，宜蘭、台北也各自分屬不同的Omicron病毒株。

▲▼指揮中心1/26記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

林氏璧推斷，其中有些規模很小的傳播鏈已經斷掉，「我比較意外的是圓山房仲和礁溪長榮都是不同的病毒株，而不是從機場散出來的。」這也代表疫情已經多點開花，病毒不知不覺鑽進社區，並非像5月各地病毒株皆為同一株。

林氏璧預測，國內此波疫情有升溫可能，但未必一定要升三級，若進入較大規模社區傳播，「我想我們的目標很明顯就是從清零轉到減災，壓平流行曲線。」就像他上週所言，台灣不升三級國人可以自己升，回到去年5月的防疫強度，不外出自行躲在家中追劇過年。

「只要有一部分人做到NPI（非藥物介入措施），越多人打好第三劑疫苗，這個傳染的速度就有機會不會指數型上升。」林氏璧喊話。台灣提早進入期末考，未必不是好事，無論如何，只要能保持一定NPI強度，延緩流行到高峰的時間，都是可行的政策。

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