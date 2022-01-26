新冠口服藥買2.5萬份太少？　沈富雄：防重症、每人5天份上萬元

▲沈富雄接受《新聞不芹菜》專訪。（圖／震傳媒提供）



記者黃巈禾／台北報導

目前政府簽約採購的新冠肺炎口服藥僅2.5萬份，佔台灣總人口數0.1%。默沙東抗新冠病毒藥物Molnupiravir首批2016人份24日清晨運抵台，將提供具有重症風險因子輕中度新冠肺炎個案治療使用，輝瑞口服新藥也將於農曆年前抵台。曾擔任醫師的前立委沈富雄26日指出，口服藥是防重症且要價上萬。

民眾黨團26日召開記者會呼籲提高新冠口服藥儲備量。立委邱臣遠指出，南韓口服藥採購量佔總人口2%，是台灣的20倍，美國採購量佔總人口7%，是台灣的70倍，指揮中心應說明口服藥儲備量設定量，避免疫苗採購之亂重演。

對於默沙東口服藥進口，沈富雄26日在網路節目《新聞不芹菜》表示，口服藥很貴，1個人5天份就要上萬塊，它的作用是，吃了以後希望不會進一步惡化，大部分的人是吃不到的，吃了是浪費。

針對新冠口服藥使用對象，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前在疫情記者會上說明，用於治療輕中度感染新冠肺炎、具重症危險因子高風險患者，尚未用氧氣、發病5天內，且無法使用其他藥物治療者可用藥，降低重症風險。

張上淳表示，重症危險因子包含年齡65歲以上、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（含高血壓）、慢性肺疾、BMI大於25，以及其他影響免疫功能的疾病或已知重症風險因子者。

張上淳說，默沙東與輝瑞口服藥都已列入新冠肺炎治療指引，加上先前的瑞德西韋、類固醇與單株抗體藥物，治療藥物愈趨完整；但單株抗體不建議感染Omicron變異株的患者使用，故抵台的默沙東口服藥，以及後續的輝瑞口服藥，可用於治療感染Omicron輕症患者。