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6條不明感染源　沈富雄喊話陳時中：何時升三級你重寫嘛

▲▼立法院衛環委員會陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前共有6條感染源不明傳播鏈。曾擔任醫師的前立委沈富雄日前批評指揮中心，以疫調、匡列、隔離圍剿delta的方法對付Omicron變成今日局面，且消耗社會及醫療資源追沒源頭的鏈。沈富雄26日再指，照定義應升級，但政府不敢升，怕民怨，源頭老早消失，抓給你看的。

沈富雄接受網路節目專訪表示，陳時中團隊表演有做事、做很好，表演得不錯，老百姓看不出來，過去兩年來除了去年5月疫情爆發，整體防疫成績不錯，世界一等一、有口皆碑，現在以打Delta方法打Omicron，Omicron是完全不一樣的病毒，但不這樣打不行，打了對人民有交代，人民期盼政府有做事，人民不計較打的過程中。

沈富雄指出，政府對抗Omicron的方式造成兩種傷害，第一是社會成本、醫療整本，成本是國家付的，老百姓沒有感覺，第二是個別傷害，觀光業、餐飲業、機場免稅店，大部分百姓行業與這個無關，因此付出的成本老百姓沒感覺，但老百姓要的是成果，不要得病、不要重症、不要住院、不要死掉。

沈富雄直指，老百姓的要求跟官方演給大家滿意，一拍即合，才有目前狀況，目前他們要這樣演，「我很孤單」，從去年11月南非第一次有Omicron疫情到現在，臉書上寫了12篇文章，立場沒變過。

沈富雄認為，很多點沒連成鏈，很多鏈沒源頭，照定義應該升級，但政府不敢升，怕民怨，點抓不到，三天後就沒了，這些鏈沒有源頭，源頭老早消失，現在抓給你看的，「他們身坐其位，不得不然」、「政府做的事情，你最好說感謝，你能說不感謝嗎？因為老百姓說感謝，你跟老百姓做對，你就完了」。

沈富雄還說，陳時中不敢升三級，不敢又說不出所以然，但那麼多不成鏈的點，那麼多沒源頭的鏈，就應該升級，應該修改指令，「什麼時候該升為三級，你重寫嘛，我敢保證，我想過，寫不來啦，你真的寫了，那我們真的是太嚴格了」。

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