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走私查扣漁筏經16次出價　終以高於底價3倍拍定

▲執行署屏東分署拍賣拍賣查扣走私漁筏，競爭激烈 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲執行署屏東分署拍賣拍賣查扣走私漁筏，競爭激烈 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署於今(26日)上午10時拍賣漁筏一艘，現場買氣暢旺，共有15位民眾登記領取號碼牌，由於該件底價不公開，公告上建議起拍價為20萬元，第一位出價的民眾喊出25萬元先帶來好彩頭，接下來出價聲此起彼落一路狂飆，喊到61萬時，執行官鼓吹來個吉祥數字六六大吉，現場民眾也熱情響應喊出66萬元，歷經16次出價，終於以68萬元溢價3倍落槌拍定。

▲執行署屏東分署拍賣拍賣查扣走私漁筏，競爭激烈 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲執行署屏東分署拍賣拍賣查扣走私漁筏，競爭激烈 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

這件為屏東地檢署第一件囑託屏東執行分署拍賣的標的；屏東地檢署張志杰主任檢察官也帶著事務官組長到場。

執行官向在場參與競標的民眾說明該件拍賣所具有的特殊意義，希望大家能一起創造歷史的一刻，出個好價錢，讓分署過年前順利完成屏東地檢署所託付的任務。

以往因無法即時變價，導致犯罪被害者求償無門，犯罪所得無法有效追繳，如今這個問題將透過執行分署協助地檢署分擔此項業務，進行有效率的變價而獲得解決，因此熱烈參與的民眾也是促成正義實現的一份子，除了能購買到划算的拍賣品，藉由競買也成為正義聯盟的一員。

這艘漁筏目前停泊於後壁湖漁港，屏東分署為了替漁筏找到新主人，特別通知屏東、高雄以及台東共15家漁會協助張貼公告廣為宣傳，也順利拍出有助於妥善維護漁筏的價值，確保將來犯罪不法所得之沒收。

屏東分署表示，屏東地檢署過年後的第二波囑託拍賣為曳引車，屏東分署的公告即將上架，二機關藉由此第一件囑託案件已建立合作模式，未來將有更多的囑託變價標的，歡迎有興趣的民眾多多關心屏東分署官網上的拍賣訊息！

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