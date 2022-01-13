杜絕酒駕　屏檢：5年內3犯、累4犯以上判刑不准易科罰金

▲屏東地檢署。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

鑑於近日酒後駕車肇事造成無辜民眾傷亡案件頻仍發生，為有效遏止是類犯罪行為，屏東地檢署決議全力貫徹法務部及臺灣高等檢察署嚴懲酒駕政策，從嚴審查酒駕累犯執行案件，以保障用路人安全。

為貫徹高檢署這項命令，屏東地檢署檢察長張介欽召集執行科及觀護人室等科室舉行會議，決定具體作為有：

一、嚴格審查酒駕累犯之執行案件，對於5年內3犯酒駕案件及歷年累計4犯以上之酒駕案件受刑人，除有重大事由外，均認為屬於易科罰金難收矯正之效或難以維持法秩序者，不准易科罰金，若准予易科罰金者，需先報請檢察長核准。

二、酒駕案件諭知緩起訴之被告，若於緩起訴期間內再犯酒駕案件，檢察官從嚴審查，以撤銷原緩起訴處分為原則，並從嚴、迅速偵辦，以避免是類犯罪行為再度發生，以保障民眾用路之安全。

屏東地檢署統計自2021年12月起迄今，有關酒駕案件經法院判處6個月以下有期徒刑之執行案件，經陳核檢察長核定不准易科罰金之執行案件已有4件。另對於在緩刑期間內因再犯酒駕案件之受保護管束人，經檢察官聲請法院裁定撤銷緩刑宣告確定之撤銷率亦達100％，展現該署落實嚴審、速辦酒駕累犯之執行案件及保護管束案件聲請撤緩之決心與魄力。

為遏止酒駕犯罪行為，避免造成無辜用路人傷亡案件所衍生家庭悲劇再度發生，該署將持續支持警察機關強力執法外，對於偵查中之酒後駕車案件亦將從速、從嚴偵辦，決不寬貸。另對於酒後駕車之執行案件，執行檢察官對於受刑人所涉犯得易科金之酒駕案件，認個案違法情節重大，難收矯正之效或難以維持法秩序者，將從嚴認定不准易科罰金，並將之送監執行，以斷絕心存僥倖觸法者之不法心態。