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擁千萬漁船竟積欠30萬勞、健保費　他搞神隱拒繳...船被查封了

▲▼ 八斗子。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲船東拒繳30萬欠款還搞神隱，宜蘭分署鐵腕查封85噸漁船。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／宜蘭報導

宜蘭縣頭城鎮張姓男子，因積欠健保費14萬6899元、勞保費10萬2590元等，總滯納金額高達29萬1416元，法務部行政執行署宜蘭分署積極查他名下有造價約千萬的85.67頓漁船，經查確認漁船所在停泊港後，由行政執行官親率隊到現場查封，並請該船長協助轉達，否則不排除將拍賣查封漁船抵償欠款。

宜蘭分署指出，近期配合法務部行政執行署各分署辦理「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，發現宜蘭縣頭城鎮張姓義務人積欠健保費14萬6899元、勞保費10萬2590元、就業安定費3萬2987元及交通罰鍰8940元，總滯納金額高達29萬1416元，豈料張男竟選擇冷處理欠款。

▼宜蘭分署行政執行官親率隊前往查封千萬船之。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 八斗子。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經查發現張男名下有1艘漁船，總噸位高達85.67噸（淨噸位25.7噸），全長24.45公尺（船長17.66公尺），可容15名船員，經宜蘭分署積極調查該漁船入出港紀錄以確認漁船所在停泊港後，由行政執行官親自率隊至現場查封，並由執行員在該漁船船身貼上封條，完成查封程序，也請該船船長協助轉達張男，請張男盡速處理欠款事宜，如仍不繳或未申辦分期繳納，將不排除將拍賣查封漁船抵償欠款。

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