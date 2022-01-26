桃園女騎電動車銀行換新鈔　重心不穩摔倒！警即時解圍

▲桃園市蘇姓身障女26日上午騎乘電動車趕往銀行準備換新鈔過年，未料下車時不慎摔倒，無法動彈，員警到場協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘇姓身障女子26日上午趁著好天氣，獨自騎乘身障機車前往銀行換取新鈔，抵達後準備從機車移動至輪椅時，疑似重心不穩摔倒地面，當場倒地動彈不得，取無力自行起身，正巧平鎮警分局巡邏員警經過，即時協助救護送醫，避免蘇女發生更嚴重意外。

▲桃園市蘇姓身障女26日上午騎乘電動車，下車時不慎摔倒無法動彈，員警到場協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍指出，家住中壢區的50歲蘇姓女子，26日上午騎乘身障專用機車至銀行準備換領新鈔過年，在移動至輪椅過程時突然不慎從機車上摔落，當場倒地無法動彈，路過行人見狀，也不知如何幫忙。

剛好宋屋派出所巡佐劉明有與警員盧冠維巡邏經過，發現路人圍觀蘇女上前查看，發現蘇女倒臥在地且面露痛苦哀嚎，為避免擅自移動傷者造成更大傷害，員警立即通報消防局派員協助救護。

▲桃園市蘇姓身障女26日上午騎乘電動車，下車時不慎摔倒無法動彈，救護人員趕抵後與員警協助送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局救護人員趕抵後初步檢查，蘇女僅左手與頸椎扭傷，經緊急送醫救護後並無大礙。蘇女家人接獲警方通知趕到醫院，見到蘇女平安無恙，頻頻向警方道謝。家人指稱，農曆新年將屆，蘇女趁著難得放晴好天氣，獨自到銀行換領新鈔，沒想到卻發生意外，感謝員警及時協助幫忙，未釀成更大傷害。

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