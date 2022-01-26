　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園驚悚車禍！機車擦撞汽車秒陷入火海　騎士及時逃離

▲桃園市中壢區中華路上26日清晨5時許，1輛機車與汽車發生擦撞，機車倒地後瞬間冒出大火，消防隊據報趕往撲救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區中華路上26日清晨5時許，1輛機車與汽車發生擦撞，機車倒地後瞬間冒出大火，消防隊據報趕往撲救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區中華路、興仁路口處26日清晨5時許，1輛機車與汽車發生擦撞，機車倒地後瞬間冒出大火，騎士及時逃離脫困，但機車陷入火海，消防人員據報後僅花5分鐘撲滅火勢，但機車燒得僅剩骨架，還好騎士僅受擦挫傷，警方為2人實施酒測，均沒有酒精反應，肇事原因則由警方調查釐清。

桃園市消防局指出，今天清晨5時40分許，19歲的蔡姓騎士騎車行經中壢區中華路一段、興仁路一段路口處，不慎與67歲劉姓男子駕駛的汽車發生擦撞，機車倒地後突然冒出火花濃煙，隨即陷入火海，蔡姓騎士倒地後立即起身逃離，但眼睜睜看著機車陷入大火中。

▲桃園市中壢區中華路上26日清晨5時許，1輛機車與汽車發生擦撞，機車倒地後瞬間冒出大火，消防人員撲滅後，機車僅剩骨架。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區中華路上26日清晨5時許，1輛機車與汽車發生擦撞，機車倒地後瞬間冒出大火，消防人員撲滅後，機車僅剩骨架。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市第二大隊內壢分隊消防人員獲報後立即趕往灌救，附近民眾利用滅火器協助滅火，所幸蔡姓騎士與汽車駕駛劉姓男子都及時閃避，消防人員僅花約5分鐘撲滅火勢，蔡姓騎士僅四肢擦挫傷並無大礙，但飽受虛驚，消防人員將蔡姓騎士包紮後送往衛福部立桃園醫院救治。

▲桃園市中壢區中華路上26日清晨，機車與汽車發生擦撞後遭大火焚毀，警方在現場處理釐清肇事責任。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區中華路上26日清晨，機車與汽車發生擦撞後遭大火焚毀，警方在現場處理釐清肇事責任。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，本案疑似蔡姓騎士煞車失控撞擊轎車右後方，機車倒地滑行後疑似漏油，零件摩擦地面產生火花引起燃燒，警方為蔡、劉2人實施酒測，雙方駕駛皆無酒精反應，肇事責任則在調查釐清中。

中壢警方呼籲，駕駛人於左轉箭頭綠燈未亮起時，應於停止線前停等待，待左轉箭頭綠燈亮起時方能左轉，若未依規定行駛，即違反道路交通管理處罰條例第48條，可處600元以上1800元以下罰鍰。

【更多新聞】

►學生家人確診、或與確診者接觸！桃園再增3安親班停課1天

►快訊／桃園擴大採檢3288人！鄭文燦曝：每條傳播鏈都有新增個案

►國道一桃園交流道改善工程啟用　鄭文燦：可解蘆竹南崁壅塞交通

►「神級乳霜」Top 3出爐！一抹就有逆齡美肌

ET快訊
Toyz真的完了！花60萬買大麻煙彈轉售　依販毒罪起訴
陽光男孩「簽志願役」變樣　2年不洗澡！嬤嚇：像魔鬼
好康剩3天！　一年份衛生棉、iPhone13限時送
LIVE／雜誌編輯確診足跡踏遍LV.PRADA趴　早有症狀卻
北部13童爆食物中毒！　8童緊急送醫
快訊／涉詐助理費3百萬　高雄市議長遭起訴
快訊／北市中國科大2學生確診　千名師生急篩檢
納豆腦出血「最新病況」曝光！　經紀人暴怒
快訊／林宥嘉同場確診編輯　緊急快篩結果出爐！
參加PRADA趴！雜誌編輯從101搭捷運回家　去過全聯、家樂
北市幼兒園老師染疫！曾和新北確診「餐廳足跡重疊」
來不及慶祝！逾百高中生連夜隔離　崩潰：過年出遊全毀了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

導覽員驚覺87年骨董5元紙鈔失蹤　警調監視器：遊客摸走的

Toyz出資60萬！購買大麻煙彈「轉售牟利」　檢今依販毒罪起訴

欠同學200多萬還不出...竟持榔頭+水果刀殺死他！二審改判15年

雪山圈谷、鞍部驚傳2山友墜谷　雪地服務員摸黑搜尋8小時尋獲

假車禍高手！1年半13次車禍撈20萬　小黃運將手法曝光

蜂窩僅距5米婦種菜遭螫死　兒嫌拆太慢釀禍告縣政府索國賠

桃園驚悚車禍！機車擦撞汽車秒陷入火海　騎士及時逃離

快訊／涉詐助理費1千3百萬　高雄市議會議長曾麗燕遭起訴

快訊／又是酒駕！男開車衝撞民宅　無辜女站家門口被撞飛送醫

北部13童「中橫7日遊」爆食物中毒！疑吃臭酸肉粽　8童送醫、1發燒

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

20220125以為被棄養！土豆憂鬱撞門　視訊見到阿母秒露開心臉❤

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

導覽員驚覺87年骨董5元紙鈔失蹤　警調監視器：遊客摸走的

Toyz出資60萬！購買大麻煙彈「轉售牟利」　檢今依販毒罪起訴

欠同學200多萬還不出...竟持榔頭+水果刀殺死他！二審改判15年

雪山圈谷、鞍部驚傳2山友墜谷　雪地服務員摸黑搜尋8小時尋獲

假車禍高手！1年半13次車禍撈20萬　小黃運將手法曝光

蜂窩僅距5米婦種菜遭螫死　兒嫌拆太慢釀禍告縣政府索國賠

桃園驚悚車禍！機車擦撞汽車秒陷入火海　騎士及時逃離

快訊／涉詐助理費1千3百萬　高雄市議會議長曾麗燕遭起訴

快訊／又是酒駕！男開車衝撞民宅　無辜女站家門口被撞飛送醫

北部13童「中橫7日遊」爆食物中毒！疑吃臭酸肉粽　8童送醫、1發燒

不斷更新／確診編輯「6天累積同場15藝人」！急做快篩　Prada回應了

終於見到愛人！汪「開巨嬰模式」饋頭睡到翻　爸笑：3歲還要抱著睡

北市首推元宇宙教育　砸逾5千萬讓學子掌握未來科技

「Omicron的妹妹」傳染力2倍！　專家：日本恐引發第7波疫情

國際特赦組織向奧會喊話　保障台灣選手冬奧參賽期間言論自由

PRADA趴踢在A11有確診足跡　新光三越：已於1／25閉店後消毒

滅火器開唱一半...耳機突傳來1句話　楊大正爆哭演出《長途夜車》

導覽員驚覺87年骨董5元紙鈔失蹤　警調監視器：遊客摸走的

金馬與福建「沒有通電必要性？」　陸官方：民進黨橫加阻撓不得人心

任內力挺阿里！杭州前書記周江勇被雙開　涉「支持資本無序擴張」

社會熱門新聞

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

驚悚影像曝！三寶女駕駛環

快訊／逆向車撞2車！重機騎士重傷

快訊／自小客國道自撞「再被追撞」　夫妻雙亡

失智父遭關陽台亡　女兒女婿求減刑

醫護搶救畫面曝！高雄女打莫德納15分後倒地亡　

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

台北女灑738萬！15個愛馬仕全是假貨

即／打完莫德納第3劑！高雄女倒地昏迷　送醫不治

更多熱門

相關新聞

Gogoro驚傳駭客攻擊系統延誤交車

Gogoro驚傳駭客攻擊系統延誤交車

Gogoro睿能近期驚傳系統遭駭客入侵，使得部分服務停擺而引起車主抱怨，包括新車延後交車、維修預約系統暫停服務等，甚至有車主進廠更換馬達，卻因為無法寫入資料而遲遲未能完工；Gogoro官方也在網站上貼出說明，指1月21日偵測到部分系統遭受駭客網路攻擊，已全面啟動相關防禦機制

大陸車廠怒告歐洲雷諾「抄襲」？

大陸車廠怒告歐洲雷諾「抄襲」？

「50c.c.綠牌機車」只剩電動車？

「50c.c.綠牌機車」只剩電動車？

汽機車對撞　19歲騎士噴飛車頂「坐」引擎蓋

汽機車對撞　19歲騎士噴飛車頂「坐」引擎蓋

汽車駕駛左轉撞騎士　19歲男騎士彈飛

汽車駕駛左轉撞騎士　19歲男騎士彈飛

關鍵字：

機車汽車擦撞大火無人受困

讀者迴響

熱門新聞

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

快訊／全聯開出1張千萬發票

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

正妹主播「胸前扣子快崩」！更多辣照曝光

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

《全明星》阿樂爆同居25歲男偶像！

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

小蠻5放任育兒觀被推爆！

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面