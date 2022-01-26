桃園驚悚車禍！機車擦撞汽車秒陷入火海　騎士及時逃離

▲桃園市中壢區中華路上26日清晨5時許，1輛機車與汽車發生擦撞，機車倒地後瞬間冒出大火，消防隊據報趕往撲救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區中華路、興仁路口處26日清晨5時許，1輛機車與汽車發生擦撞，機車倒地後瞬間冒出大火，騎士及時逃離脫困，但機車陷入火海，消防人員據報後僅花5分鐘撲滅火勢，但機車燒得僅剩骨架，還好騎士僅受擦挫傷，警方為2人實施酒測，均沒有酒精反應，肇事原因則由警方調查釐清。

桃園市消防局指出，今天清晨5時40分許，19歲的蔡姓騎士騎車行經中壢區中華路一段、興仁路一段路口處，不慎與67歲劉姓男子駕駛的汽車發生擦撞，機車倒地後突然冒出火花濃煙，隨即陷入火海，蔡姓騎士倒地後立即起身逃離，但眼睜睜看著機車陷入大火中。

▲桃園市中壢區中華路上26日清晨5時許，1輛機車與汽車發生擦撞，機車倒地後瞬間冒出大火，消防人員撲滅後，機車僅剩骨架。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市第二大隊內壢分隊消防人員獲報後立即趕往灌救，附近民眾利用滅火器協助滅火，所幸蔡姓騎士與汽車駕駛劉姓男子都及時閃避，消防人員僅花約5分鐘撲滅火勢，蔡姓騎士僅四肢擦挫傷並無大礙，但飽受虛驚，消防人員將蔡姓騎士包紮後送往衛福部立桃園醫院救治。

▲桃園市中壢區中華路上26日清晨，機車與汽車發生擦撞後遭大火焚毀，警方在現場處理釐清肇事責任。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，本案疑似蔡姓騎士煞車失控撞擊轎車右後方，機車倒地滑行後疑似漏油，零件摩擦地面產生火花引起燃燒，警方為蔡、劉2人實施酒測，雙方駕駛皆無酒精反應，肇事責任則在調查釐清中。

中壢警方呼籲，駕駛人於左轉箭頭綠燈未亮起時，應於停止線前停等待，待左轉箭頭綠燈亮起時方能左轉，若未依規定行駛，即違反道路交通管理處罰條例第48條，可處600元以上1800元以下罰鍰。

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