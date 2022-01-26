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為父出氣撂人鋁棒磚頭狂打清潔隊員　莽男逞凶鬥狠下場出爐

▲桃園市高姓男子於2020年8月間，獲悉父親與邱姓清潔隊員起爭執，竟撂人分持鋁棒、磚頭或徒手等方式毆打邱男，造成多處受傷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲桃園市高姓男子於2020年8月間，獲悉父親與邱姓清潔隊員起爭執，竟撂人分持鋁棒、磚頭或徒手等方式毆打邱男，造成多處受傷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高興男子2020年8月間獲悉擔任清潔隊員的父親與邱姓隊員起爭執，竟撂人持鋁棒、磚頭等物毆打執行垃圾清運的邱姓隊員，過程中高男還嗆聲「打死他」等語恫嚇，造成邱男腦震盪、頭部外傷與身體多處撕裂傷，事後邱男報警提告；桃檢根據目擊證人、邱男等人指證，確認高男犯行明確，檢方偵結依傷害、妨害公務罪嫌將高男提起公訴。

檢警調查，25歲的高姓男子接獲擔任清潔隊的父親告知，在中壢區忠福垃圾場與邱姓隊員起爭執，高於是找來數名男子，分持鋁棒、磚頭或徒手方式對邱男毆打，過程中，高男一度怒嗆「打死他」，導致邱男寡不敵眾遭毆打受傷。

邱男事後到醫院驗傷，包括有腦震盪、頭部外傷、手部與臉部、肩膀等多處撕裂傷，驗傷後向中壢警方報案提告。

高男在檢警偵訊時坦承犯行不諱，邱姓男子則指證高男率眾毆打等事實，還有醫院驗傷診斷證明佐證，警方則提供現場監視畫面截圖佐證，高姓男子的父親也證明兒子卻有找人毆打邱男等事實。另有多名證人也指證過程中有人對邱恫嚇「打死他」之事實；檢方則認為高男犯行明確，偵結依傷害、妨害公務等罪嫌將高男提起公訴，並追查在逃共犯到案。

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