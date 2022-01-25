大甲去年2200件車禍　警呼籲年節前往鎮瀾宮參拜注意安全

▲大甲去年發生2200件車禍，警方和神尊人偶一起宣導行車安全。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

Omicron疫情急速升溫，大甲鎮瀾宮依照中央指示，取消搶頭香及大年初一發放小紅包活動，但民眾春節期間總會到鎮瀾宮參拜，祈求來年健康順利，也因此常造成大甲大塞車，大甲警方統計，去年轄區整年發生2200件交通事故，其中85件最為嚴重，呼籲全台要來參拜的民眾，注意行車安全，平安過好年。

中央疫情流行中心公布春節宗教場所的防疫措施，包括落實實聯制、量體溫等，工作人員必須至少接種2劑疫苗，民眾進入宗教場所全程佩戴口罩、神職人員、執事人員或是主持儀式者亦是，並停辦易聚集擁擠人潮且難以保持社交距離的集會活動，包括遶境、遊行、搶頭香、搶春牛等，但民眾在年節期間前往各大廟宇參拜的習慣，應該不會改變。

大甲警方表示，大甲除了鎮瀾宮，還有鐵砧山風景區、麗寶樂園等風景遊樂區，加上農曆過年有9天連假，勢必吸引大批遊客前來，因此結合在地特色， 請來神尊人偶「濟公、土地公、三太子」與員警共同拍成微電影，宣導「勿酒後駕車」、「禮讓年長者」及「不超速不飆車」等重大違規項目，希望加深民眾交安觀念，降低交通事故發生。

經統計大甲去年整年全般交通事故高達2200件；其中酒駕肇事14件、未禮讓老人39件、超速（含不依規定減速）32件，雖然不是佔交通事故件數最多的主因，卻是造成傷害最嚴重的項目，呼籲民眾遵守交通規則，開開心心過好年。