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社會 社會焦點 保障人權

女生輔員逼8男童裸拍　又1女童「遮臉入鏡」！她辯扮鬼好玩

▲▼蕭姓女輔導員強拍男童裸照，17日移審台北法院。（圖／記者劉昌松攝）

▲蕭姓女輔導員累計強拍8名男童、1名女童裸照遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

蕭姓女生活輔導員去年已因覺得安置男童「SIZE大」，陸續拍攝8名男童裸照遭起訴，檢察官從蕭女父母協助偷藏湮滅的硬碟中，又發現另有1名年僅4歲的女童也以衣服遮頭的方式，全裸入鏡，蕭女辯稱是女童想拍下自己作勢扮鬼的有趣照片，檢察官不採信，24日依《兒少性剝削條例 》追加起訴。

蕭女原本在台北市某兒福單位工作，負責陪伴家庭支援不足、窮困、非行少年少女的中途寄宿生活，2015年6、7月間，蕭女先後負責照護輔導2個「小家」，因她身型壯碩，男童都不敢反抗，前後8名男童在洗澡時，就被蕭女要求在淋浴間排排站著給她拍攝，還要男童對著鏡頭比YA。

2019年10月間，有男童在上兩性平等課程時，提問「被生輔員拍照可以嗎？」性平老師驚覺有異，趕忙問蕭女怎麼回事，蕭女否認強行拍照，辯稱是男童們要她幫忙紀錄生活，而她只對其中1名男童下體特別大感到好奇，這名男童之後還透露曾被蕭女摸下體。

▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲被害女童從身體特徵、首飾認出遭拍裸照的正是自己。（示意圖／123RF）

檢警獲報後前往蕭女住處展開搜索，查扣6張男童裸露下體的照片，將蕭女聲押禁見獲准後，蕭女卻透過律師轉告家人，檢查家中的舊手機、行動式硬碟，經蕭女男友協助檢視「有問題的照片跟影片」後，蕭女父母分別把硬碟藏進茶葉罐、手機則藏進床下，直到檢警2度搜索才找到。

檢察官2021年先後起訴蕭女使未滿18歲之人被拍攝猥褻行為之電子訊號等罪，蕭女父母則涉嫌罪，針對蕭女觸碰猥褻男童下體部分，因蕭女堅決否認，男童也記不清當時是被把玩或是幫忙洗澡時碰到，因此檢察官在24日以證據不足等理由，處分不起訴蕭女。

不過辦案人員在蕭女的硬碟中，另外發現2張女童用衣服遮住頭部、頸部以下全裸照，根據蕭女自行在檔案中註記的時間、女童姓名特徵，是蕭女先前早在2012年間，還只是助理生輔員時期單獨照護的1名女童，女童對當時年僅4歲的記憶不復存在，但仍根據身體特徵、配戴首飾等認出自己。

蕭女看著這2張照片，其中1張是女童把雙手舉到雙耳旁，做虎爪狀，解釋當時女童覺得自己扮鬼很有趣，所以要她幫忙拍照留作紀念，但檢察官不採信，24日另外追加起訴蕭女1條涉犯使未滿18歲之人被拍攝猥褻行為之電子訊號罪，員遭羈押的蕭女日前已獲法院裁定30萬元交保。

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