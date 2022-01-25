宜蘭男遭撞逾10次！第一場車禍害他結不了婚　坐樹下也難逃惡運

▲宜蘭黃姓男子30年內，被撞傷逾10次，最近徒步時又挨撞住院。（圖／家屬提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一男子30年內，被撞傷逾10次，連坐在樹下也挨撞！他29歲那年在冬山出第一場車禍，昏迷2個多月，連已論及婚嫁也告吹收場；最近一次車禍是今（2022）年初，為過世鄰居上香後徒步返家途中，也被無照少年騎車撞傷，須住院至少2個月。

60歲的宜蘭三星黃姓男子，年輕時是裝潢工，當時月收入3、4萬元，但29歲時，在冬山廣興出第一場車禍，昏迷住院2個多月後檢回一命，但這場車禍也讓已論婚嫁之事也告吹了，他至今終身未娶，以資源回收為生。

目前與母親相依為命的黃男，一生被撞10幾次，運氣不好「坐在樹下也撞」，4年前在三星鄉大隱騎三輪車做資源回收，又遇到嚴重車禍，導致行動不便，後來由黃男姊姊肩起照料之責，年邁母親看護移工照護。

車禍之神老是找上黃男，今（2022）年1月5日傍晚，他到過世鄰居家上香後，徒步快到家之前，被無照國二生騎車撞上，人被拖行數公尺遠，全身多處傷，人仍住院治療。

黃男與母親目前住院中2人每月總支出起碼5萬元，對肩起家計的黃男姊姊是個沉重負擔，希望外界能伸援助度過難關，意者可洽03-9899403。

長期關懷黃姓男子的三星鄉公所表示，經查黃母有不動產，不符合中低收入戶的申請資格。不過在黃男又被撞住院後，公所上周已發文尋求台北行天宮提供金援協助，目前廟方評估作業中。