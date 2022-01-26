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海洋國門城市新地標　50公尺豎梯命名基隆塔「Keelung Tower」

▲海洋國門城市新地標 50公尺豎梯命名基隆塔「Keelung Tower」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲50公尺豎梯命名基隆塔「Keelung Tower」5148票勝出。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

嶄新國門地標豎梯即將完工，基隆市政府觀光及城市行銷處與都市發展處在2021年底舉辦命名票選活動，獲得熱烈迴響，「Keelung Tower」以5148票打敗「Hope Tower」的853票，地標豎梯的名字就叫基隆塔，未來將是海洋國門城市的新地標。

林右昌表示，「基隆塔」作為市政建設中一大亮點，非常感謝民眾踴躍參與豎梯命名票選，今年4月即將舉辦的城市博覽會，會有更多建設及光彩，呈現國人眼前，屆時要讓全國民眾看到基隆的蛻變，引領翻新成為「台灣的海洋國門城市」。

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▲海洋國門城市新地標 50公尺豎梯命名基隆塔「Keelung Tower」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「基隆塔」作為市政建設中一大亮點。

觀銷處處長曾姿雯表示，此次活動，我們亦辦理創意命名，讓豎梯也有自己的小名，共計選出了11個優秀作品，他們用創意幫「基隆塔」想了許多獨具一格的名字，比如有「潮梯」，用潮流T恤諧音，真的是好潮的豎梯。

曾姿雯說，還有取名為「轟動五0」，加入50公尺的高度概念，頗有驚動萬教的氣勢。其他如基隆豎梯、North Star、基隆之眼、Keelung Top、山海梯、基隆山海豎梯、Top Keelung、晴天塔、山海天梯等，顯現民眾的天馬行空創意，也為基隆注入不少活力。

曾姿雯還表示，農曆新年即將到來，新的建設嶄露光芒，新的一年也會有新氣象，市府公布洋溢朝氣蓬勃意象的城市新Logo K，綠色代表山城、黃色象徵活力、中間的黑色是代表基隆過去盛產的煤礦、紅色代表熱情、藍色則是基隆港與海洋。

▲海洋國門城市新地標 50公尺豎梯命名基隆塔「Keelung Tower」。（圖／記者郭世賢翻攝）

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