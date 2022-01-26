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基隆威海營區舊營舍開拆　林右昌：軍港西遷重要里程碑

▲基隆威海營區舊營舍開拆 林右昌：軍港西遷重要里程碑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆威海營區舊營舍開拆，林右昌：軍港西遷重要里程碑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆推動市港再生標竿計畫，將東岸軍用碼頭遷往西岸，位在基隆港東4、5號碼頭威海營區舊營舍，25日上午開始第一階段拆除工程，市長林右昌與基隆港務分公司總經理高傳凱、立委蔡適應及海軍一三一艦隊長曾安國等人共同參與，見證軍港西遷的重要里程碑。

林右昌表示，自己是抱著「激動與感動」的心情，參與威海營區莒光樓、中正堂及海練館拆除工程祈福儀式，這代表軍港西遷的重要里程碑，依照期程將在今年完成軍港西遷計畫，在他的任內能夠完成這項基隆重大的城市歷史轉變，他覺得非常光榮，代表大家這幾年的辛苦有了豐碩的成果。

▲基隆威海營區舊營舍開拆 林右昌：軍港西遷重要里程碑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆威海營區莒光樓、中正堂及海練館拆除工程。

林右昌強調，基隆軍港西遷能夠順利進行，要感謝總統蔡英文的力挺，再加上行政院、前任參謀總長黃曙光上將的全力支持，及海軍、港務公司的協助，自計畫核定到正式執行過程，蔡適應委員的折衝協調更是功不可沒。

林右昌還指出，威海營區拆除之後，將可以提供基隆市中心區發展的一大腹地，市府也積極與港務公司協調未來的發展方向，並配合提出相關都市計畫的變更工作，相信會把市中心區域打造成為基隆市港經濟發展的新動力。

臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司表示，「基隆威海營區莒光樓、中正堂及海練館拆除工程」工期160日曆天，預計今年6月完成拆除及鋪面整修，其餘營舍部分將配合海軍搬遷情形再分批辦理拆除工作，使現有港埠得以整合，並配合智慧旅運大樓、西岸旅運中心及國門廣場等重點設施，完善基隆港整體規劃藍圖，達到市、港、軍三贏目的。

▲基隆威海營區舊營舍開拆 林右昌：軍港西遷重要里程碑。（圖／記者郭世賢翻攝）

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