基隆寧靜街改單行道！暖江國小外設通學步道　以人行動線考量

▲基隆寧靜街改單行道。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府完成暖暖區過港路、寧靜街「人本示範」道路2.0設計，優化過港路交通設施，並以暖江國小為核心，從學生上下學需求出發，未來寧靜街會改成單行道，多出的道路空間全供人行使用，實現「以人為本」的城市設計理念。

工務處表示，在內政部營建署支持下，基隆市政府在2021年底完成了過港路及寧靜街的新一代示範道路設計，所有思考方向都是先以人行動線來考量，剩餘的空間才提供給車輛。目前全案設計已經完成，並已提報至營建署爭取工程經費。目前工務處已開始督促各管線單位進場進行管遷作業，希望今年爭取到經費後，即可進場施工，並提供了長達7分鐘實景3D模擬影片，讓民眾了解未來道路景象。

▲基隆市政府在2021年底完成過港路及寧靜街新一代示範道路設計。

至於整個規劃設計成果如何？工務處表示，纜線清理、夜間明亮、道路平整、排水改善等都早就已經是基本要求，因此上述這些已不是特點，這次設計案最重要的，在於設計重心以暖江國小為核心，從學生上下學的需求出發，並搭配周邊的住商生活區域，讓整體動線更貼切過港社區居民的一日出入需求。

其中，寧靜街是在基隆首次採用「線型彎曲、窄化路寬」的降速設計思維，將原有直線雙車道的道路規劃為略呈彎曲的單向道，並將車道寬度由4.6公尺縮為2.8公尺，降低車行速率，並將爭取出來的空間全部供人行使用，提高學童就學安全性，實現「以人為本」的城市設計理念。

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