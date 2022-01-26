男師擁正妹女友　竟約18歲女學生「床上深入教學」她暗箭嗆爆正宮

▲英國男老師和正妹女友感情穩定，沒想到，女友竟然發現他擁有女學生的裸照。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

英國31歲老師斯比塔爾（Ross Spittal）在愛丁堡西郊一所高中教數學，有一名交往5年、同居3年的正妹女友史密絲（Kim Smyth），但他卻仍不滿足，竟和一名18歲女學生到床上「深入教學」。女友在他手機裡發現少女裸照後，才驚覺女學生曾經說的玩笑話，其實就是「小三嗆正宮」的真心話。

根據《每日郵報》報導，32歲的正牌女友史密絲24日在蘇格蘭教育委員會的聽證會上陳述，她在師生系統網站上發現，男友斯比塔爾和任教學校的18歲女高中生自2019年初開始互傳了800多封訊息，內容顯示男友曾趁她不在家，直接邀約女學生到情侶倆的同居處，甚至互傳小三的性感裸照，「我完全震驚，我的心都碎了。」斯比塔爾要求她不要報警，但史密絲後悔自己沒有這麼做。

▲斯比塔爾有了正妹女友還不夠，和18歲高中嫩妹爬上床「深入教學」。（圖／翻攝自Facebook／Ross Alan Spittal）

斯比塔爾後來坦承，自己在2019年4月曾於下課後「特別輔導」親吻了女學生，同月即邀她到自家床上「深入教學」，東窗事發後他才向校長楊恩（Susanne Young）透露，和這名女學生已經發生過2次性關係。史密絲在聽證會上說，她知道這名女學生好多年了，因為她早就說過自己喜歡數學老師，久而久之變成同學間的玩笑話，「學生們喜歡上他有點令人訝異，但我沒想到男友會真的採取行動。」

有一次史密絲到男友的學校演講，女學生直接舉手發言，「妳就是另一個跟他上床的女人嗎？」大方坦承自己和老師有性關係，但全場包含史密絲在內都只當作是玩笑話，沒想到，回想起來竟是小三開嗆正宮的真心話。男友的其他同事曾和史密絲說斯比塔爾在學校很受學生歡迎，尤其是那名女學生，喜歡去他教室閒晃，斯比塔爾常一笑置之地說，「她就只是個小女孩。」史密絲說，誰都沒想到他會越線。

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