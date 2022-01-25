蔣經國基金會董事曾任中國政協委員　時力黨團要政府表態

▲時代力量立法院黨團召開「堅守促轉價值，民主才有進步」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前指出，社會對前總統蔣經國的歷史定位有許多討論，每一位總統的歷史定位都該由人民決定，時代力量立法院黨團總召邱顯智25日表示，總統蔡英文不應遺忘台灣民主歷史的傷痕，且政府捐助近4成的蔣經國基金會董事，竟然有前中國大陸政協委員，蔡英文應該對此表態。

台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」、「蔣經國總統圖書館」日前開幕，蔡英文致詞時提及，台灣人民如今看待政治領袖，已經和過去完全不同，社會對蔣經國的歷史定位有許多討論，每一位總統的歷史定位都該由人民決定。

時代力量檢視指出，蔣經國基金會組織，以金流而言，此基金會雖然是民間基金會，但是政府捐助的比例高達4成，然而因為不到5成的門檻，預算不須送到立法院審查。

再看基金會董事名單，董事會成員橫跨產、官、學、政四界，例如宏達電董事長王雪紅、遠東集團董座徐旭東、前台積電董事長張忠謀、前國民黨主席連戰、親民黨主席宋楚瑜，教育部政務次長，以及中研院正副院長與許多著作等身的中研院院士。

不過，邱顯智點名指出，其中一位院士劉遵義，除了是前香港中文大學校長之外，更是中共官方的統戰組織「中國人民政治協商會議」第11屆和第12屆的政協委員，甚至還曾經擔任中國國營企業「中國主權基金中投公司」香港子公司的董事長。

邱顯智質疑，台灣政府捐助金額比例近四成，並且有一定程度的官方色彩的蔣經國基金會，聘請前政協委員和中國國企董事長擔任董事，是不是妥當？

時代力量立法院黨團今天上午召開「堅守促轉價值，民主才有進步」記者會，邱顯智表示，蔡英文的發言有明顯的認知和價值錯誤，她不應在紀念威權統治者的場合，還輕輕帶過歷史傷痕，因為在那個設計來推崇獨裁者的場館空間，根本無法真正了解和公正評價蔣經國。

輔仁大學歷史系教授陳君愷指出，民進黨執政以來持續高呼轉型正義，不斷推動威權象徵的去除，如中正紀念堂轉型、移除銅像與遺像等，都受到民間熱烈討論，然而這個以蔣經國為名的紀念園區，無疑與自己推行的方向背道而馳。

時代力量黨團幹事長王婉諭認為，蔡英文對蔣經國「抗共保台」的讚揚，無疑是在片面神話當時的獨裁政權，事實上在蔣經國時期，所謂的抗共保台早已淪為維持政權、鎮壓異己，保住蔣家最後一片土地的政治語言。

王婉諭呼籲，民進黨不應高舉「轉型正義」的大旗，卻回頭肯認威權統治者的豐功偉業，「不應與國民黨隨之起舞，忘卻前人的深痛」。

▲時代力量立法院黨團總召邱顯智（左）、副總召陳椒華（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



時代力量黨團副總召陳椒華則說，蔣經國的「抗共保台」只是為了鞏固自身利益，但現在的政府所應該著力的「抗中保台」，是要捍衛台灣人民奮鬥爭取的民主自由，不被中國的軍事外交壓迫或經濟文化統戰所剝奪。

陳椒華強調，促進轉型正義不該只是促轉會的業務，更是整個政府的責任，請蔡英文勿以空泛的多元論述來規避憲政民主國家應有的基本價值。時代力量會持續嚴格監督政府施政的進度，確保轉型正義的推動與落實。

▼蔡英文日前出席七海園區及蔣經國總統圖書館開幕活動，掀起政壇學界論戰。（圖／總統府提供）

▼經國七海文化園區。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

▼經國七海文化園區。（圖／台北市府提供）