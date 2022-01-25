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蔡英文打「經國牌」　趙少康獻策：可將中正紀念堂改名反共紀念公園

▲▼蔡英文出席七海園區及蔣經國總統圖書館開幕活動，與馬英九、連戰、錢復、柯文哲、吳伯雄、朱立倫同框。（圖／總統府提供）

▲蔡英文出席七海園區及蔣經國總統圖書館開幕活動。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文日前指出，前總統蔣經國堅定保台的立場毫無疑問，也是當前台灣人民最大的共識，更是共同的課題，這番談話也掀起部分綠營人士反彈，對此，中廣董事長趙少康表示，既然蔡英文想化解台灣社會分歧，就應該趕快裁撤「促轉會」這個黑機關，「也可以將中正紀念堂轉型成反共紀念公園。」

台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」、「蔣經國總統圖書館」22日開幕，蔡英文致詞時表示，透過不同面向的歷史事件，可以讓國人更深入認識、評價蔣經國的歷史定位。

蔡英文指出，台灣從威權走向民主，台灣社會對蔣經國的歷史定位有許多討論，每一位總統的歷史定位，都應該由人民來決定，「蔣經國總統曾說，中華民國之所以能生存，是因為堅決反共，他堅定保台，這是台灣人民最大的共識。」

趙少康表示，因為蔡英文出席「經國七海文化園區」開幕，開始出現民進黨搶走國民黨「蔣經國牌」的論述，不過，姚人多今天一篇千字文，講出民進黨的真心話，蔡英文所說的「化解台灣社會分歧」，對民進黨而言「製造社會分歧」才是煽動選民的最佳吸票機。

趙少康指出，對於蔡英文願意出席「七海園區」開幕式，自己是給予肯定的，即使有人解讀這是蔡英文為了搶藍營的票作出的決定，「但我用大角度看待，蔡英文出席的本身就是好事，就是釋出一種善意，為了考慮綠營的感受，所以用藍綠最大公約數『反共』紀念經國先生的功績。」

趙少康表示，姚人多的千字文無情的戳破蔡英文想要營造的印象，民進黨打著「轉型正義」旗幟，對蔣氏家族的追殺從來沒有停止，只要打著反威權獨裁的名號，就能對兩蔣「論過不論功」，不斷汲取政治紅利，但卻由全民付出代價，用意識形態讓國家分裂跟族群對立越陷越深，導致真正重要的政策與史觀沒辦法獲得重視討論。

趙少康指出，蔣經國對台灣經濟、民生與民主的功勞無法抹滅，他帶領台灣走出中美斷交最深的挫折、推動十大建設，並催生「護國神山」台積電，更在晚年解除戒嚴，開放報禁、黨禁、允許赴大陸探親，讓台灣走向民主開放，不分藍綠都應該肯定蔣經國做的實事。

趙少康表示，既然蔡英文想化解台灣社會分歧，就應該趕快裁撤「促轉會」這個黑機關，「中正紀念堂要不要拆」這種無聊的問題也不用再拿出來討論，「可以將中正紀念堂轉型成『反共紀念公園』，繼承經國先生的職志，也是藍綠最大公約數。」

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