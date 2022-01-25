黃子哲怒嗆蘇貞昌　胡亂扣帽抹紅練肖話「連神明都被他氣死」

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

總統蔡英文日前出席經國七海園區揭幕典禮，致詞時肯定蔣經國總統堅定保台的立場，毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，但卻引發藍營不滿，行政院長蘇貞昌則抨擊「如果蔣經國在世的話，會被他這種不肖的徒子徒孫氣死」。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲反嗆，蘇貞昌這種胡亂扣帽抹紅練肖話，才是連神明都會被他給氣死。

黃子哲表示，經國先生當年的三不政策「不接觸、不談判、不妥協」，有其時空環境的背景因素，從90年後兩岸的交流互動逐漸頻繁，也是大勢所趨，就算在民進黨執政下，去年（2021年）台灣對中國大陸出口佔比42.3%達1889億美元，與逾千億美元的順差一樣均居各市場之冠。

不過，黃子哲指出，台灣對大陸的貿易依存度，從2016蔡政府上台後持續「不減反增」，包括美國與中華民國斷交並與對岸建交，是不是都是在與對岸唱和？蘇貞昌既然要死守三不，何不趕快從廢掉ECFA開始，還是立即停止兩岸貿易往來，抑或把兩岸斷航？

黃子哲說，過去民進黨人士「登陸者」族繁不及備載，謝長廷還喊過「憲法一中」，蔡英文甚至曾表明願意「蔡習會」，按照蘇貞昌的標準這些不也通通都是賣國的行為？還是蘇貞昌就是雙標王。

黃子哲強調，經國先生一生捍衛「中華民國」，歡迎蔡英文、蘇貞昌或整個民進黨，都來當經國先生的忠實信徒，並真心誠意守護中華民國，那中華民國就不再是流氓政府與幽靈國了，謝志偉未來舉國旗也不會吐血了哦。