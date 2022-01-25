蔡英文打「經國牌」　黃暐瀚批藍營：被掏空還不自覺」

▲蔡英文出席七海園區及蔣經國總統圖書館開幕活動。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文日前指出，前總統蔣經國堅定保台的立場毫無疑問，也是當前台灣人民最大的共識，更是共同的課題，這番談話也掀起部分綠營人士反彈，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，是蔡在尊蔣不是綠在尊蔣，民進黨看來並未接受蔡總統的路線，而藍營則是被掏空還不自知。

台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」、「蔣經國總統圖書館」22日開幕，蔡英文致詞時表示，透過不同面向的歷史事件，可以讓國人更深入認識、評價蔣經國的歷史定位。

蔡英文指出，台灣從威權走向民主，台灣社會對蔣經國的歷史定位有許多討論，每一位總統的歷史定位，都應該由人民來決定，「蔣經國總統曾說，中華民國之所以能生存，是因為堅決反共，他堅定保台，這是台灣人民最大的共識。」

黃暐瀚指出，從「中華民國、台灣」，到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，蔡英文更進一步的動作，是「尊蔣」。出席蔣經國圖書館與七海文化園區開幕儀式，蔡英文公開尊蔣，並巧妙地把蔣經國「愛國反共」轉移成「抗中保台」。

黃暐瀚分析，愛國就是愛中華民國，中華民國在「台灣」，要愛中華民國，自然要「保護台灣」，這叫保台。反共就是反對共產黨，蔡英文親美抗中，抗中本質是抗共，蔡抗共、蔣反共也是一同，「蔡總統嚴然變成了經國先生的傳人！傳承愛國反共，今日的實踐叫做抗中保台。」

蔡英文的「尊蔣」也引來民進黨的部分反彈，行政院長蘇貞昌說「獨裁者滿手血腥」，姚人多批蔡價值真空，對此，黃暐瀚表示，「所以我的用詞很精確，是蔡在尊蔣不是綠在尊蔣，民進黨看來並未接受蔡總統的路線。」

黃暐瀚指出，此事猶如前總統馬英九在台北市長任內，公開為二二八事件道歉一樣，為二二八道歉是「馬英九道歉」，不是「國民黨道歉」，那是馬英九的路線，不是國民黨的路線。「雖然是個人路線，但當這個人是強人的時候，整個黨就得跟著去。馬如此，蔡亦然。」

黃暐瀚表示，現在蔡英文公開尊蔣遭遇黨內亂流。是反蔣？還是反蔡？正值關鍵時刻，之後蔡英文是會「沈默不回應」？是「加碼繼續尊蔣」？抑或「改口不尊蔣」？都值得觀察。

黃暐瀚指出，但不管結果如何，「局外人」藍營都是躺在一旁，突然受傷，如果連中華民國、蔣經國都竟成了「民進黨總統」掛在嘴邊的圖騰形象，那國民黨還剩下什麼「價值」、還怎麼做出「品牌區隔」、國民黨自己有想過嗎，「蔡尊蔣、有壓力；藍掏空、不自覺。」