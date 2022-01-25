蔡英文稱每位總統定位由人民決定　陳致中：陳水扁也是

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

南韓總統文在寅特赦前總統朴槿惠，讓是否特赦前總統陳水扁的議題再浮檯面。對此，陳水扁之子、民進黨高雄市議員陳致中今（25日）表示，總統蔡英文去蔣經國文化園區提到，「每位總統的功過與歷史地位應由人民決定」，對於陳水扁的功過也是要由人民跟歷史決定，而做特赦就是畫上休止符。

陳致中接受網路節目專訪表示，針對蔡英文所說「每位總統評價應由人民決定」，他抱持贊成態度，不管蔣中正、蔣經國、馬英九、陳水扁等人，評價應都交由人民決定，而是否特赦父親陳水扁就交由政治處理，把定位交給歷史跟人民決定。

陳致中指出，文在寅處理政敵朴槿惠的特赦案，而蔡英文跟陳水扁是同陣營的人，「誠如蔡總統去蔣經國文化園區提到，每位總統的功過與歷史地位應由人民決定，那對於阿扁總統的功過與歷史，也是要由人民跟歷史決定，而做特赦就是畫上休止符。」

陳致中提到，很感謝總統府強調現階段是要照顧陳水扁的身心健康，但對於身心健康的照顧，除了醫療支持以外，當事人的身心煎熬與壓力等，應該也要做解除與落幕，才是照顧身心健康的重要方式之一；至於後續如何處理，不是總統府決定，要讓歷史跟人民決定，這些有賴於蔡總統的政治智慧與思考去判斷。

至於陳水扁是否需要認罪？陳致中表示，這關係到政治處理方面，而政治處理超越法律之外，沒有認罪不認罪或是犯罪不犯罪的問題，「而扁案到底有沒有政治力介入，民調顯示大概4成覺得有、4成覺得沒有，這是屬於高度政治性的議題。」

陳致中認為，扁案不能用法律做終結，最後還是要以特赦做政治性處理，而保外就醫跟特赦不一樣，例如陳水扁去拜訪朋友要打報告，主持廣播節目還要報備內容，還要準備兩家醫學中心的診斷報告書，對於當事人都是極大的身心煎熬與壓力，甚至比放在1.8坪的牢房裡更有壓力，僅是有形跟無形的差別。