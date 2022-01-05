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台南市議會通過「特赦陳水扁」提案　陳致中贊成：具歷史高度

▲▼前總統陳水扁。（圖／陳水扁提供）

▲台南市議會通過特赦陳水扁提案。（圖／陳水扁提供）

記者賴文萱／高雄報導

南韓政府宣布特赦南韓前總統朴槿惠，讓台灣是否特赦前總統陳水扁一事議論再起，台南市議會今（5）日也通過特赦陳水扁提案，建議中央政府比照南韓，增進國家團結。對此，陳水扁兒子高雄市議員陳致中表示，一直贊成政治案件應透過政治解決，站在家屬立場，相信對於照顧他的健康會有積極助益。

對於台南市議會各黨派議員今日通過特赦陳水扁提案決議，陳致中表示由衷感謝，他說，一直贊成政治案件應透過政治解決，特赦權的設計原理就是為了救濟司法權範疇的不足，期待藉由特赦行使可以達到化解政治對立、增進國家團結的目的。

▲高雄市議員陳致中 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲陳致中對於特赦陳水扁提案通過表達感謝，認為具有歷史高度及政治上正面意涵 。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

陳致中說，尤其在COVID-19疫情衝擊全球、台灣同時面對嚴峻的國內外情勢挑戰之下，扁案的特赦確實具有歷史高度及政治上的正面意涵，也能讓扁案對台灣社會所造成已13年的風風雨雨可以真正告一段落，是非功過交由歷史公評。

陳致中表示，陳前總統雖保外醫治，但仍長期飽受身心雙面的磨難煎熬，站在家屬的立場，如能透過特赦的支持，相信對於照顧他的健康會有積極的助益。

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