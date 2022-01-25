永然法律生活營開辦！名律師線上帶領高中學員認識法律

▲因應疫情再起，「永然第24期高中法律生活營」改採線上開辦，第一堂課由李永然律師（右）與永然聯合法律事務所劉和鑫律師共同主講「法律人的生涯規劃」。（圖／永然法律生活營提供）

記者王淑君／台北報導

永然法律基金會舉辦的「永然高中法律生活營」一直受到各高中師生及家長的歡迎，每期開放報名都秒殺，已然成為對法律有興趣的高中同學必參加的營隊之一。2021年受到新冠肺炎疫情影響，不得已取消了寒假及暑假的營隊，讓許多已報名的學員大呼可惜，即便2022年疫情再起，為了不讓學員們失望，在永然法律基金會董事長李永然律師的指示下，將「永然第24期高中法律生活營」改為線上舉行，並增加錄取名額，讓對法律有興趣的同學有更多參與機會。

睽違一年的「永然第24期高中法律生活營」線上營隊，有104位學員同時上線，董事長李永然律師在始業式裡鼓勵學員：「雖然受到疫情影響，無法舉辦實體的營隊，但永然法律基金會還是安排了豐富的課程內容，邀請最專業的法律講師，包括：法官、檢察官、行政執行官、律師及學者等……，同學們要好好利用這次機會，踴躍提問。此外，更請到許多曾經是永然法律生活營的學員、如今於大學法律系就讀的同學來擔任輔導員，為同學們在升學及法律知識的路上提供意見，希望大家能珍惜這難得的機會，一起來學習法律！」

▲睽違一年的「永然第24期高中法律生活營」線上營隊，有104位學員同時上線。（圖／永然法律生活營提供）

「永然第24期高中法律生活營」第一堂課由李永然律師與永然聯合法律事務所劉和鑫律師共同主講「法律人的生涯規劃」，參與同學反應熱烈，提問也相當踴躍，兩位律師除了分享自己求學和執業的心路歷程外，也分析現今律師業的發展困境與突破方法，提供想要進入法律系就讀的同學未來求學就業的方向。隨後進行分組討論，由各組小隊輔和學員們進行相見歡的活動，在法律系大學生的帶領下，提供即將面對升學的高中學子們一些自己的求學經驗與選擇科系的建議。

礙於疫情，永然法律基金會此次突破距離的限制，首次以線上營隊的方式進行活動，且為了減輕家長的負擔，不收取任何費用，希望同學們能夠善用寒假期間參與法律營隊，並對法律領域多所了解。此次活動也特別感謝財團法人王永慶先生教育基金會、華湑有限公司、三井餐飲事業有限公司、馬迎嬋女士、魏士淵先生及陳建輝先生、陳建志先生、陳建元先生等善心人士及企業的大力相助，讓營隊能夠順利進行。

疫情打亂了大家的生活步調，但大家還是要以最正面積極的態度去因應，永然法律基金會期盼此次的線上法律營，能讓所有參與的學員都有嶄新的收穫。