蔡英文打「經國牌」兩面手法？　邱毅：噁心反胃想嘔吐！

▲蔡英文出席七海園區及蔣經國總統圖書館開幕活動。（圖／總統府提供）



記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文22日出席「經國七海文化園區」及「蔣經國總統圖書館」開幕活動，致詞時肯定已故總統蔣經國堅定保台的「反共」立場，並認為其歷史定位應由人民決定，被外界解讀打「經國牌」。對此，前立委邱毅認為，蔡英文一向慣用兩面手法，「看到蔡英文談蔣經國，我只有一個感覺，就是噁心反胃的想嘔吐！」

邱毅25日表示，以蔡英文為首的民進黨最近似乎轉性，竟高度肯定蔣經國，還給蔣經國強加一個「反共保台」的標籤，認為與蔡英文的「抗中保台」有異曲同工之妙，因此真正蔣經國路線的繼承者是蔡英文。

邱毅指出，在台灣社會，對蔣介石的評價頗多爭議，但對蔣經國則大部分持肯定態度，一般認為蔣經國對台灣有三大貢獻，包括：一、任用專業人才打造台灣經濟繁榮，成為亞洲四小龍之一，在蔣經國時代，台灣人確因經濟好而充滿自信，當畤最流行的一句話叫「台灣錢淹腳目」，即使在蔣經國病體纏身的晚年，還打造出新竹科學園區和台積電，造就今日半導體產業的榮景。

二、蔣經國帶頭樹立「親民愛民」的為政風格，其實際作為也縮小城鄉差距，大幅改善農村生活，打造出均富社會和富麗農村；三是打擊黑金，重視清廉政治，印象所及，任內只發生一起「十信超貸案」，相關高官都嚴懲下台，而罪魁國泰首富之子蔡辰州亦病死獄中，那時的官員誰敢貪汙，誰敢圖利，誰敢作威作福。

▲蔡英文出席七海園區及蔣經國總統圖書館開幕活動，與馬英九、連戰、錢復、柯文哲、吳伯雄、朱立倫同框。（圖／總統府提供，下同）

邱毅批評，反觀蔡英文任內經濟衰退、內需萎縮、市場凋蔽、薪資低落、黑金橫行、權錢交易、社會貧富不均、階級對立，政府官員傲慢驕橫，視人民如芻狗，相對於蔣經國時代的榮景，今日台灣衰敗、墮落、價值錯亂，其間之差別何止天差地遠。

邱毅認為，蔡英文一向慣用兩面手法，一方面肯定蔣經國來為其「抗中保台」背書，另一方面用所謂「轉型正義」鬥爭蔣氏父子，行政院長蘇貞昌還攻擊蔣經國滿手血腥。

邱毅還說，更重要的是蔣經國反台獨、支持統一，要台灣人做堂堂正正的中國人，蔡英文卻倚美謀獨、去中國化、以武拒統，製造兩岸對立緊張，淘空台灣，踐踏尊嚴，兩人宛如天地之差、神鬼之別，「看到蔡英文談蔣經國，我只有一個感覺，就是噁心反胃的想嘔吐！」