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餐飲業強制實聯制！台東落實5大防疫措施　即日起加強稽查

▲▼台東即日起派員加強超商、超市、大賣場及餐廳防疫查核並呼籲民眾務必配合。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東即日起派員加強超商、超市、大賣場及餐廳防疫查核並呼籲民眾務必配合。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

因應國內本土疫情擴大，社區傳播風險提升，中央流行疫情指揮中心於22日宣布，餐飲業目前雖未限制內用，但需加強落實實聯制，如未落實，指揮中心或地方衛生主管機關得要求禁止內用，台東縣衛生局自24日起派員加強查核，並呼籲民眾務必配合。

▲▼台東即日起派員加強超商、超市、大賣場及餐廳防疫查核並呼籲民眾務必配合。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣衛生局表示：餐飲場所是提供民眾飲食、親友聚會之重要營業場所，也是容易以飛沫造成疾病傳染的場所，因國內發生Omicron變異株本土確診病例，社區傳播風險提升，中央流行疫情指揮中心公告請餐飲場所應確實配合衛生福利部公告相關規定：

(一)、實施實聯制，發燒或有上呼吸道症狀之顧客，禁止進入，除飲食外，應佩戴口罩。
(二)、落實顧客衛生防護措施，入口處量體溫，噴酒精、提供乾洗手液或洗手設備。
(三)、宴席不得逐桌敬酒敬茶。
(四)、維持用餐環境良好通風。
(五)、自助餐型態之餐廳，應有適當之阻隔，避免食物遭顧客之飛沫污染。

餐飲場所於「顧客用餐管理」務必落實遵守以上事項始得提供內用，餐飲場業者若違反「餐飲業防疫管理措施」者，將依傳染病防治法第70條規定，處新台幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰；必要時，並得限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰之。未完成改善者，不得提供內用服務；食品藥物管理署亦在「食品非登不可系統」佈告欄及電子郵件周知餐飲業者配合。

▲▼台東即日起派員加強超商、超市、大賣場及餐廳防疫查核並呼籲民眾務必配合。（圖／台東縣政府提供，下同）

衛生局黃明恩局長指出，近日新冠肺炎本土疫情連環爆，又逢年節來臨，人潮易聚集，呼籲防疫勿鬆懈，保持警戒。

台東縣府也於24日起派員至超商、超市、大賣場及餐廳加強防疫查核，請業者提醒民眾或廣播要求，確實落實實聯制，量體溫等防疫措施，民眾採買或消費進出場所亦自主配合：外出時全程佩戴口罩、配合實聯制、勤洗手，保持社交距離等相關防疫措施，期能共同努力遵守防疫，降低疫情。

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