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「虎年暴富、咬錢虎」限定款口罩補貨必收　還有女神加持防疫御守福袋

虎年應景口罩（圖／翻攝自博客來）

▲虎年限定、新春樣式口罩近期搶手熱賣，送禮自用兩相宜的虎年大禮盒也很受歡迎，成為過年送禮新選擇。（圖／翻攝自博客來）

記者洪菱鞠／台北報導

春節前夕疫情升溫，防疫用品銷量及搜尋量顯著提升，口罩再現補充採買潮，不少人趕緊為每天必備的口罩補貨，而隨著農曆新年即將到來，防疫不忘迎春，近期虎年限定、新春樣式口罩備受喜愛， 是選購首選，也成為新年最夯的伴手禮，另外還有女神加持的防疫御守也很熱門，戴上後安心防疫、喜氣走春，緩和疫情期間的緊張情緒。

過年期間少不了喜氣洋洋的花色口罩，尤其是老虎款式造型，戴起來迎向虎年最應景，東森購物網精選EYLS艾爾絲成人平面醫療口罩，搭配水墨手繪風，戴上直接化身一隻小老虎，整個人看起來虎虎生風，針對小朋友必推幼兒界的虎神，巧虎授權兒童醫療口罩共6款圖案，讓小虎迷們能夠乖乖戴著。

虎年應景口罩（圖／翻攝自東森購物網）

▲▼大人小孩戴上老虎造型口罩，迎虎年最應景。（圖／翻攝自東森購物網）

虎年應景口罩（圖／翻攝自東森購物網）

momo購物網精選像是盛籐天心新年招財KF94成人立體醫療口罩，五虎臨門、迎春納虎、咬錢虎、招財喵等節慶元素展現滿滿喜氣，搭配立體設計、多彩舒適耳帶，也保有時尚外型；還有愛貝恩雙麻將系列鋼印成人醫用口罩，印有「筒子」、「條子」、「中」、「發」等麻將圖樣，為過年娛樂增添應景趣味。

虎年應景口罩（圖／momo購物網提供）

▲盛籐天心KF94成人立體醫療口罩「咬錢虎」為新年招財。（圖／momo購物網提供）

虎年應景口罩（圖／momo購物網提供）

▲戴上愛貝恩雙麻將系列鋼印成人醫用口罩，打牌時更有感。（圖／momo購物網提供）

想要有女神加持防疫，讓心靈更安定的話，PChome 24h購物大推鹿港天后宮唯一官方授權2022新春御守福袋，不但可以一次蒐齊三款鹿港媽口罩，有戴有保庇，另包括乾洗手、淨身梳洗包，做足全身最大防護；以「虎」為主題的熱銷口罩，推薦「久富餘」KF94年節版醫療口罩，其中虎虎生風、福氣虎年、春臨花開3款，特別印上老虎格外威風，美德虎年限定口罩則直接寫上一個「虎」字，造型簡單大方又不失吉祥之氣，加上4D立體設計舒適好呼吸，買氣熱烈。

虎年應景口罩（圖／PChome 24h購物提供）

▲鹿港天后宮 2022新春福袋，防疫、時尚及收藏價值兼具。（圖／PChome 24h購物提供）

虎年應景口罩（圖／PChome 24h購物提供）

▲久富餘 KF94年節版醫療口罩，6種圖案可天天換一款戴。（圖／PChome 24h購物提供）

虎年應景口罩（圖／PChome 24h購物提供）

▲美德虎年限定4D口罩，造型簡單不失喜氣。（圖／PChome 24h購物提供）

在帶有老虎元素的造型口罩中，華淨推出虎年暴富、發財萌虎兩款醫用口罩，雖然一盒只有10片，但吸引想為自己帶來招財能量的人，博客來一上架就售完，另外，「善存」2022虎年大禮盒也很受歡迎，除了各有一盒錢虎豐年款、幸福（虎）平安款醫用口罩，最特別的是，還附上台中南天宮關聖帝君紀念「帝錢」一枚，充滿祈福平安祝福，送禮自用都很合適。搶手的春節特別版口罩雖然很快賣光，但網站會不定時補貨，建議想入手的人可以多加留意一下。

虎年應景口罩（圖／翻攝自博客來）

▲▼華淨以「暴富、發財」主題推出兩款春節特別版醫用口罩。（圖／翻攝自博客來）

虎年應景口罩（圖／翻攝自博客來）

生活市集也發現，近期有業者因應年節送禮需求推出「虎年新年醫療口罩禮盒」，內含虎紋、吉祥話、大吉大利3種款式，還送紅包袋，讓防疫增添喜氣，知名口罩品牌推出的「天心開運新春醫用口罩」，以可愛萌虎圖案激起少女心，特別受女性消費族群青睞，近一週銷量成長近3倍。另外，「KF94 虎年大吉新年口罩」整體配色活潑大膽，其中以黃色塗鴉風最受年輕族群喜愛。

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關鍵字：

虎年口罩春節過年應景防疫

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