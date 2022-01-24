台南校園防疫不鬆懈　落實防疫5措施維持寒假實體活動

▲台南市教育局已要求各校強化假期防疫五項作為，維持寒假實體活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應國內疫情升溫，為確保校園師生安全阻絕傳染風險，台南市長黃偉哲責成教育局提升假期防疫作為，籲請各校及民眾配合，市府也會隨疫情變化滾動調整防疫措施並公告。

台南市教育局指出，目前台南疫情尚在掌控之內，因此在強化校園防疫作為下，各校已規劃的活動，如：寒假課輔、學習扶助、營隊活動等目前仍可維持實體方式辦理，教育局也會隨時因應疫情發展滾動修正並即時公告。



黃偉哲市長表示，台南市在所有市民朋友的共同守護下，已連續210日零確診，但國內目前Omicron的疫情尚未趨緩，市民千萬不可輕忽。校園是學生學習場域，防疫工作務必確實到位、不容許有任何破口。寒假期間，大多數學生皆已放假，但仍有許多學校辦理寒假課輔、學習扶助、課後留園及營隊活動，因此防疫仍不可鬆懈，呼籲師生務必共同做好自我防護與自主健康管理，包括生病不入校、勤洗手、戴口罩、落實實聯制、保持社交距離等，並避免出入人潮擁擠的場所。



教育局鄭新輝局長表示，台南市所屬各校的防疫措施，皆依中央與市府的防疫規定並隨時滾動調整。目前市屬各國中小有辦理課輔者140校，辦理營隊者184校，公幼辦課後留園者139園，仍維持實體方式辦理。

教育局已要求各校強化假期防疫五項作為，包括：在嚴守校園防疫規範下，校園活動（如課輔、課後留園、學習扶助、營隊活動）可維持實體辦理；落實師生自主健康管理，生病不入校、勤洗手、戴口罩、每日體溫量測3次，師生同住家人被匡列檢疫時，應隨即向學校通報不入校，直到解除疑慮；強化校園門禁管制，除戶外操場等活動空間外，其餘不開放，民眾入校加強門禁管制並落實實聯制登記；強化學校、幼兒園及安親班交通車每日清消、上車前量體溫、實名登記、固定座位及全程戴口罩；各項體育活動，皆嚴守防疫規定辦理，如有停辦或延辦會提前公告。