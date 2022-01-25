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快訊／家暴Josh　老婆Amber手寫信道歉！認了：情緒控管有問題

快訊／Amber手寫信道歉了「個人情緒失控」

▲Amber道歉了。（圖／翻攝自Amber IG）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「台南Josh」去年7月登記結婚，沒想到23日爆出遭老婆Amber家暴痛打，家中窗簾被割破、衣服被剪爛，牆壁甚至被用紅筆寫下「死死死媽寶」等字，事後Amber將IG和YouTube關閉了，稍早又開版，上傳手寫信道歉，「一直有情緒控管的問題卻始終不敢面對」。

Amber IG 全文：

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首先關於這兩天所發生的事，造成大家的困擾與騷動先說聲對不起。 因為我個人情緒失控，讓我的先生Josh鄭毓倫與他的家人以及房子受到波及和傷害，我必須向他們說聲抱歉。

我與鄭先生因棒球相識，因相處相愛而後決定結婚，這過程他對我呵護備至從未改變；而我個人一直有情緒控管的問題卻始終不敢面對，先生之前也和我提過是否要一起尋求幫助，但無奈近日過於忙碌，直到1/23爆發後才讓我知道自己真的該面對醫療協助；此次事件我不會拿疾病來當擋箭牌，未來也會聽從親友的建議積極就醫。

在這邊，先對過往支持我的網友與合作廠商說聲對不起，即日起安柏小盒子與其他公開社群媒體不會再更新，謝謝大家的關心。

最後我必須再次跟我的先生與公婆，還有所有遭受波及騷擾的親友致上十二萬分的歉意，對不起，也希望網友們不要再去打擾他們，讓我與先生平靜的處理這次的事件。

▼Ambe坦言，情緒控管有問題，會尋求醫療協助。（圖／翻攝自台南Josh IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自台南Josh IG）

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