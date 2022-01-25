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重播台南Josh結婚紀錄片！網見「謎樣笑容」1句話有玄機：頭皮發麻

記者曾筠淇／綜合報導

知名YouTuber「台南Josh」去年7月才登記結婚，怎料被老婆Amber家暴痛打。就有網友挖出兩人IG上的甜蜜合照，以及在YouTube上發布的影片，直呼「我當初以為你在放閃，原來你是向各位觀眾求救」、「回過頭來看這影片讓我看的頭皮發麻」。

台南Josh和Amber才結婚沒多久，怎料當初的甜蜜已不復見，就有網友挖出台南Josh宣布結婚喜訊、放閃的IG貼文，在底下留言表示，「笑裡藏刀」、「這個笑怕怕的」、「尷尬了」。

 
 
 
 
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除了IG之外，也有不少網友湧入「我們結婚了！20天從提親到登記結婚！」的影片觀看。從影片可見，兩人在去年7月決定結婚，拍攝當天是7月2日，正巧也是Amber的生日，不難看出台南Josh的用心。

台南Josh也在影片中透露，當時因為疫情關係，室內不能超過5個人，所以提親非常特別，小倆口會站在門外，由雙方父母談婚事；兩人在當月15日簽下結婚書約，並於22日登記。

而到了影片7分41秒處，台南Josh拿著結婚證明書說「還是很沒有真實感」；Amber則輕柔回應「對啊，就是可能還沒有穿到婚紗吧。」後續繼續分享一些細節後，Amber再度強調「還沒有拍婚紗喔，我們還在找結婚場地喔」，歡迎工商。

兩人在影片中放閃，Amber也頻頻甜笑，因此不少人都在底下震驚表示，「女方笑裡藏刀」、「人人稱羨的婚姻也能變成這樣，不相信愛情了」、「真的看不出來女生會這樣」、「我一直以為他老婆溫柔型的欸」、「現在看起來格外諷刺」。

還有些網友回應，「求救訊號嗎」、「5:52求救信號」、「抱歉了架許，我當初以為你在放閃，原來你是向各位觀眾求救，抱歉，我們沒能第一時間守護你 但我們會在這裡等你回來」、「原來國師發的是求助影片，抱歉我們沒第一時間發現」。

至於Amber為何爆氣？台南Josh的表姊巴毛律師透露，「因為我舅舅問疫情婚宴要不要延期她就爆了，然後哭鬧為什麼要請我舅舅的同事，為什麼男方請比較多人。」稍早，Amber也發布手寫信道歉了，她一直以來情緒控管都有問題，但未去面對，這次事件對先生和公婆都很抱歉。

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