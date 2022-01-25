台南Josh被家暴「會吞下去嗎？」　網分析3關鍵：趁現在快逃吧

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber「台南Josh」去年7月登記結婚，沒想到23日爆出遭老婆Amber家暴痛打，家中窗簾被割破、衣服被剪爛，牆壁甚至被用紅筆寫下「死死死媽寶」等字。事件吸引外界關注，就有人好奇，台南Josh最後會默默的把事情吞掉嗎？其中不少網友分析出3點，認為「不跑才傻！」

▲台南Josh遭老婆毆打。（圖／巴毛律師混酥團授權使用）

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這名網友在PTT的Gossiping板上，以「Josh這次會默默的吞了嗎」為題發文，提到台南Josh家雖然被砸爛了，但兩人才結婚沒多久、又剛開箱完自己的家，如果以離婚收場是不是會有點難看？

原PO還提到，台南Josh有YouTube頻道要經營，如果離婚了可能會影響到未來發展，綜合上述幾點，對方最終是不是只能把這件事情吞下去呢？

▲老婆Amber剪爛衣服。（圖／巴毛律師混酥團授權使用）

貼文曝光後，底下網友一面倒認為沒有必要吞，「默默吞就傻了，沒小孩要離還可以」、「沒小孩不跑才傻」、「還沒生小孩真的能逃快逃」、「沒生小孩能分就分了」、「還是趁沒有小孩快逃吧」、「只能說幸好還沒有小孩」、「沒小孩快停損啊！又不是找不到更好的」、「有什麼好吞，趁沒小孩分一分才是上策」。

除了兩人沒有小孩之外，網友還分析出另2點，「YouTube事小，離了再經營都可以吧」、「他做的是棒球又不是什麼親子頻道，內容有料觀眾照樣買單」、「都已經委任表姊當律師了，就代表沒要吞的意思」、「叫律師就不會吞了」、「要吞就不會找律師要提告了」。

▲窗簾也被割破。（圖／巴毛律師混酥團授權使用）

回顧整起事件，台南Josh的表姊陳宇安24日在臉書粉絲團「巴毛律師混酥團」揭露此事並表示，表弟的老婆把家裡砸到一團亂，電腦、椅子等家具被亂丟，窗簾也被割破，就連表弟的多件衣服也被剪爛，牆壁上還有用紅筆寫下的「死死死媽寶」等字，「在我弟逃出自己買的房子後，（女方）還不斷傳訊息到家庭群組，辱罵我大舅、大舅媽，甚至說要做出傷害寵物狗的行為。」

表姊陳宇安不僅公開台南Josh家中的現場照片，還有驗傷單，上面寫著「被太太徒手毆打及拿東西砸傷」，造成頸部挫傷、左上背挫傷併瘀腫、左髖部挫傷併瘀腫、左前臂挫傷等傷害。

至於台南Josh目前的狀況如何，陳宇安表示，表弟24日已經在警員陪同下返家，女方和寵物狗則已經被女方的父母帶回照顧，25日她會成為表弟的委任律師。而台南Josh也在IG發表限動向關心他的網友報平安，「我人平安。」

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