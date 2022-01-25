獨家／痛毆台南Josh！老婆Amber「爆氣原因」曝光

記者周亭瑋／綜合報導

知名YouTuber「台南Josh」去年7月才登記結婚，怎料被老婆Amber家暴痛打，除了連夜逃回家外，也火速驗傷但未提告。從事律師工作的表姊「巴毛律師」也跟《ETtoday新聞雲》記者透露Amber動手的真實原因。

▲台南Josh與老婆的合照。（圖／翻攝自IG／台南Josh）

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台南Josh的表姊陳宇安在臉書粉絲團「巴毛律師混酥團」曝光事件內幕，表示夫妻吵架很正常，但女方卻把家裡砸到一團亂，甚至到處留下「死」字，並毆打她的表弟，「在我弟逃出自己買的房子後，還不斷傳訊息到家庭群組，辱罵我大舅大舅媽，甚至說要做出傷害寵物狗的行為。」

眼看夫妻倆結婚僅半年，卻鬧成這樣，當初的甜蜜已不復見，就有人好奇，Amber究竟為何事爆氣？對此，巴毛律師透露，「因為我舅舅問疫情婚宴要不要延期她就爆了，然後哭鬧為什麼要請我舅舅的同事，為什麼男方請比較多人。」

不僅如此，巴毛律師也向《ETtoday新聞雲》記者表示，「她（Amber）嫌房子嫌車子，然後又說她沒有嫌車子不好，只是比較喜歡賓士。」

▲網紅「台南Josh」爆出被老婆家暴，家具電腦被砸。（圖／「巴毛律師混酥團」授權使用）

暴打原因讓網友看傻眼了，忍不住驚呼「難為Josh了，看來女方是很愛面子的人」、「真相出來了！女方如果是這理由爆氣，根本無語......」。

另外，台南市警四分局指出，本家暴案係於1月23日12時於安平區自宅發生，24日中午12時第四分局員警接獲被害人求助訊息後，聯繫男方並偕同其返家拿取衣物，當事人已驗傷完畢，暫不提出保護令聲請及提告，警方指出如被害人提告，警方將依法受理偵辦。