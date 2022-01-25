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遭家暴牆寫紅字「死媽寶」　「台南Josh」火速驗傷未提告

▲台南Josh遭老婆Amber新婚家暴。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

▲台南Josh遭老婆Amber新婚家暴。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

記者林悅／台南報導

「台南Josh」驚傳被家暴，新婚妻遭控拆屋、踹門惡行案，台南市警四分局指出，本家暴案係於1月23日12時於安平區自宅發生，24日中午12時第四分局員警接獲被害人求助訊息後，聯繫男方並偕同其返家拿取衣物，當事人已驗傷完畢，暫不提出保護令聲請及提告，警方指出如被害人提告，警方將依法受理偵辦。

台南市警四分局指出，全案業依規定通報台南家防中心（過往並無通報史），警方依被害人所請提供協助，被害人雖驗完傷，惟尚未提出告訴及聲請保護令，警方將待被害人正式提出告訴後依法受理偵辦。

▲▼台南Josh遭老婆毆打砸傷。（圖／巴毛律師混酥團授權使用）

▲▼台南Josh遭老婆毆打砸傷。（圖／巴毛律師混酥團授權使用）

台南市社會局指出，有關台南網紅疑遭受妻子家庭暴力事件，家庭暴力暨性侵害防治中心於受理警方通報後，第一時間已派社工前往了解並提供必要服務，除協助被害人擬定安全計畫外，亦會整合警政資源協助安全維護及依需求來聲請保護令，後續亦會視被害人及家屬需求，提供司法及關懷輔導服務。

據了解，YouTuber「台南Josh」去年7月登記結婚，沒想到23日爆出遭老婆Amber家暴痛打，家中窗簾被割破、衣服被剪爛，牆壁甚至被用紅筆寫下「死死死媽寶」等字。事後就有網友注意到Amber目前已經將IG和YouTube關閉了，只剩下蝦皮賣場還開著。

▲▼台南Josh遭老婆毆打砸傷。（圖／巴毛律師混酥團授權使用）

家暴消息傳開以後，老婆Amber就急將IG和YouTube關閉，目前只剩下蝦皮賣場還繼續開著。值得一提的是，有網友在Dcrad上貼出Amber關版前的限時動態，「對不起這兩天讓大家擔心跟困惑了，這麼晚回覆大家是因為我胃出血，在凌晨進了急診，現在才要出院，昨天實在是因為找不到人才會著急，剩下關於私事大家就不要臆測了，謝謝你們，我們會好好處理的，謝謝大家關心。」

回顧整起事件，台南Josh的表姐陳宇安24日在臉書粉絲團「巴毛律師混酥團」揭露此事並表示，表弟的老婆把家裡砸到一團亂，電腦、椅子等家具被亂丟，窗簾也被割破，就連表弟的多件衣服也被剪爛，牆壁上還有用紅筆寫下的「死死死媽寶」等字，「在我弟逃出自己買的房子後，（女方）還不斷傳訊息到家庭群組，辱罵我大舅、大舅媽，甚至說要做出傷害寵物狗的行為。」

表姐陳宇安不僅公開台南Josh家中的現場照片，還有驗傷單，上面寫著「被太太徒手毆打及拿東西砸傷」，造成頸部挫傷、左上背挫傷併瘀腫、左髖部挫傷併瘀腫、左前臂挫傷等傷害。

至於台南Josh目前的狀況如何，陳宇安表示，表弟24日已經在警員陪同下返家，女方和寵物狗則已經被女方的父母帶回照顧，25日她會成為表弟的委任律師。而台南Josh也在IG發表限動向關心他的網友報平安，「我人平安。」

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