阿姨菜市場問蝦米價「反偷2片烏魚子」　被逮辯：看起來太好吃

記者賴文萱／高雄報導

高雄楠梓公有市場近日發生攤位遭竊，一名李姓魚販在整理攤位時，發現架上的2片烏魚子不翼而飛，仔細回想，懷疑稍早一名騎機車的女子很可疑。當時該女子問他「蝦米多少錢？」，但是後來什麼都沒有買就離去，警方展開偵查後通知女子到案，她坦承行竊願意歸還，警詢後依竊盜罪函送偵辦。

▲聲東擊西！阿姨佯裝買蝦米卻偷2片烏魚子被送辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲阿姨問蝦米價，趁機偷走2片烏魚子被送辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

楠梓分局楠梓派出所20日接獲楠梓公有市場李姓魚販報案，架上的2片烏魚子遭竊，由於當天客人不多，老闆娘對一名問了蝦米價錢，卻什麼都沒買的客人非常有印象，懷疑她舉止可疑，於是報警處理。

▲阿姨問蝦米價，趁機偷走2片烏魚子被送辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方受理後，旋即展開偵查，23日通知這名45歲龔姓女子到案，經了解，龔女當天騎機車逛菜市場時，看到攤位上的烏魚子晶瑩剔透，感覺非常好吃，原本打算要向攤商購買，但現金不夠，便臨時起意，趁攤商不注意時，徒手拿取價值約1600元的烏魚子兩片，佯裝沒事後離去。

龔女事後對自己一時失慮的行為感到後悔，2片烏魚子來不及嚐鮮，還放在家裡的冰箱裡。她表示願意歸還，但警方詢後，仍依竊盜罪嫌函送橋頭地方檢察署偵辦。