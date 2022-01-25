痛毆台南Josh！老婆Amber「胃出血送急診」　IG關版前限動曝光

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber「台南Josh」去年7月登記結婚，沒想到23日爆出遭老婆Amber家暴痛打，家中窗簾被割破、衣服被剪爛，牆壁甚至被用紅筆寫下「死死死媽寶」等字。事後就有網友注意到Amber目前已經將IG和YouTube關閉了，只剩下蝦皮賣場還開著。

▲台南Josh遭老婆Amber新婚家暴。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

家暴消息傳開以後，老婆Amber就急將IG和YouTube關閉，目前只剩下蝦皮賣場還繼續開著。值得一提的是，有網友在Dcrad上貼出Amber關版前的限時動態，「對不起這兩天讓大家擔心跟困惑了，這麼晚回覆大家是因為我胃出血，在凌晨進了急診，現在才要出院，昨天實在是因為找不到人才會著急，剩下關於私事大家就不要臆測了，謝謝你們，我們會好好處理的，謝謝大家關心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲目前Amber已經關版。（圖／翻攝自Dcard）

回顧整起事件，台南Josh的表姐陳宇安24日在臉書粉絲團「巴毛律師混酥團」揭露此事並表示，表弟的老婆把家裡砸到一團亂，電腦、椅子等家具被亂丟，窗簾也被割破，就連表弟的多件衣服也被剪爛，牆壁上還有用紅筆寫下的「死死死媽寶」等字，「在我弟逃出自己買的房子後，（女方）還不斷傳訊息到家庭群組，辱罵我大舅、大舅媽，甚至說要做出傷害寵物狗的行為。」

▲▼台南Josh遭老婆毆打砸傷。（圖／巴毛律師混酥團授權使用）

表姐陳宇安不僅公開台南Josh家中的現場照片，還有驗傷單，上面寫著「被太太徒手毆打及拿東西砸傷」，造成頸部挫傷、左上背挫傷併瘀腫、左髖部挫傷併瘀腫、左前臂挫傷等傷害。

至於台南Josh目前的狀況如何，陳宇安表示，表弟24日已經在警員陪同下返家，女方和寵物狗則已經被女方的父母帶回照顧，25日她會成為表弟的委任律師。而台南Josh也在IG發表限動向關心他的網友報平安，「我人平安。」

● ETtoday關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線