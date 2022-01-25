網紅台南Josh遭老婆家暴　留言一排「被嗨了」！背後意義曝

▲台南Josh鬧家暴風波。（圖／翻攝自Facebook）



記者崔子柔／綜合報導

知名YouTuber「台南Josh」本名鄭毓倫，外號「國師」，去年7月才與女友登記結婚，沒想到24日他從事律師工作的表姐爆料，他遭老婆家暴逃回老家。事件曝光後，台南Josh不久前分享新家裝潢的貼文湧入網友留言，且不少人提到「被嗨了」，原來是和台南Josh相關的棒球流行用語。

台南Josh 21日才在臉書發文分享，他布置新家時諮詢的家配師資訊，並貼上布置前後的對比照，不過根據其表姐昨晚PO出的照片，現在他新家四處都被用紅筆寫上「死、死媽寶」，且窗簾也被剪破、雜物被刻意亂扔滿地。

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▲▼台南Josh家慘況。（圖／巴毛律師混酥團授權使用）



台南Josh家暴風波曝光後，網友紛紛湧入其貼文下留言，除了替他打氣的內容外，也有不少人說「把自己房子嗨掉惹」、「把自己家嗨掉的男人」、「被自己嗨掉了」。

事實上，台南Josh拍攝影片時，開場白是「嗨嗨，我是Josh」，而被他看好、稱讚過的球員或球隊，常常在沒多久後就出現表現不佳、受傷或輸球的情形，因此衍生出某某球員「被嗨了」的台灣棒球界流行用語。

▼網友留言。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

