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網紅台南Josh遭家暴「4字報平安」　現場照曝光！牆留紅色死字

▲▼台南Josh與老婆的合照。（圖／翻攝自IG／台南Josh）

▲台南Josh與老婆的合照。（圖／翻攝自IG／tainanjosh）

記者黃翊婷／綜合報導

YouTuber「台南Josh」去年7月登記結婚，沒想到23日爆出遭老婆家暴痛打，家中窗簾被割破、衣服被剪爛，牆壁甚至被用紅筆寫下「死死死媽寶」等字，現場畫面曝光讓許多網友十分擔心他的安危。對此，台南Josh昨日（24日）透過IG限動表示，「我人平安。」

▲網紅「台南Josh」遭老婆毆打砸傷嗆：死媽寶。（圖／巴毛律師混酥團授權使用）

▲女方在牆上用紅字寫下「死死死媽寶」，還畫上一個笑臉圖案。（圖／巴毛律師混酥團授權使用，下同）

台南Josh的表姐陳宇安24日在臉書粉絲團「巴毛律師混酥團」揭露此事並表示，表弟的老婆把家裡砸到一團亂，電腦、椅子等家具被亂丟，窗簾也被割破，就連表弟的多件衣服也被剪爛，牆壁上還有用紅筆寫下的「死死死媽寶」等字，「在我弟逃出自己買的房子後，（女方）還不斷傳訊息到家庭群組，辱罵我大舅、大舅媽，甚至說要做出傷害寵物狗的行為。」

▲網紅「台南Josh」遭老婆毆打砸傷嗆：死媽寶。（圖／巴毛律師混酥團授權使用）

▼▲家中被砸到亂成一團。

▲網紅「台南Josh」遭老婆毆打砸傷嗆：死媽寶。（圖／巴毛律師混酥團授權使用）

表姐陳宇安不僅公開台南Josh家中的現場照片，還有驗傷單，上面寫著「被太太徒手毆打及拿東西砸傷」，造成頸部挫傷、左上背挫傷併瘀腫、左髖部挫傷併瘀腫、左前臂挫傷等傷害。

▲網紅「台南Josh」遭老婆毆打砸傷嗆：死媽寶。（圖／巴毛律師混酥團授權使用）

▲驗傷單上載明台南Josh遭老婆徒手毆打。

陳宇安說，表弟的老婆凌晨0時許跑到舅舅家大喊、踹門，卻在23日發表IG限動聲稱「老公失蹤」、「我要死了，我還是找不到他」，但她其實從頭到尾都知道人在哪裡，「上網發限動是演給誰看，妳胃出血是踹門踹太大力嗎？」

至於台南Josh目前的狀況如何，陳宇安表示，表弟24日已經在警員陪同下返家，女方和寵物狗則已經被女方的父母帶回照顧，25日她會成為表弟的委任律師。而台南Josh也在IG發表限動向關心他的網友報平安，「我人平安。」

台南Josh遭家暴，IG限動報平安。（圖／翻攝自IG／tainanjosh）

▼▲台南Josh表示自己目前平安。（圖／翻攝自IG／tainanjosh）

▲▼台南Josh。（圖／翻攝自IG/台南Josh）

而在家暴的消息傳開後，台南Josh的老婆已經將IG、YouTube等社群帳號全部關閉，並未對此做出回應。

有網友看完整起事件的來龍去脈，在臉書粉絲團「巴毛律師混酥團」的文章底下留言表示，「真的不要逼女人，壓力很大時會失控，真的會不知道自己在幹嘛！」結果引來眾怒，陳宇安也親自留言回應，「誰逼她啊？」

台南Josh遭家暴，網友留言惹眾怒。（圖／翻攝自Facebook／巴毛律師混酥團）

▲陳宇安回應，沒有人逼迫表弟的老婆。（圖／翻攝自Facebook／巴毛律師混酥團）

大部分的網友則覺得太誇張，紛紛留言說，「這真的誇張了，Josh保重」、「好可怕，情緒控制真的很重要」、「希望Josh平安，也希望他能早日平復心情」、「這段婚姻還能走下去嗎？」、「他是犯了什麼錯要被這樣對待」。

● ETtoday關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線

夫妻吵架很正常 我也不知道你們夫妻之間到底什麼問題 但是把家裡砸成這樣 在家裡到處寫死字...

巴毛律師混酥團發佈於 2022年1月24日 星期一

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