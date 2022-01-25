13歲兒期末成績差！父翻書包驚見「超狂手繪」...網讚翻他卻頭痛了

▲父親發現兒子手繪的中草藥筆記，並將內容分享至網路。（圖／翻攝自紅星新聞）

圖文／CTWANT

大陸一名父親發現13歲兒子期末成績差，便翻孩子的書包想找原因，意外在書包裡發現一本草藥手繪本，才得知兒子喜歡草藥知識還有繪畫，該名父親將此事分享至網路，不少網友大讚「現代版本草綱目」。不過王姓父親坦言，還是希望兒子以學業為重。

根據陸媒《紅星新聞》報導，來自四川省瀘州市的王姓父親表示，幾天前看了就讀國一兒子的期末成績，發現除了英語A+、國文B+，其他科目都是C+，為了弄清楚兒子成績不好的原因，翻了一下他的書包，意外發現一個小本子，裡面是手繪的中藥材，旁邊還寫了中藥材的功效。

他詢問兒子才知，原來這些知識都是岳母講給他聽的，兒子聽完後覺得很有趣，因此又上網搜尋其他的中藥材，並把它們全部畫下來。手繪圖曝光後，許多網友大讚「現代版本草綱目」、「將來的中醫師，好好栽培」、「很工整，未來前途不可限量」。

對於網友的稱讚，王姓父親嘆氣，「感謝大家對兒子的誇獎，但老實說，看到兒子的畫冊喜憂參半。」他透露，自己從小在畫畫上也有一定天賦，但後來的工作只能勉強維生，有時候會一直在想，是否當年多讀點書，人生會更不同。

王姓父親認為，沒有知識，靠打工只能解決溫飽問題，不管做哪一行，都要先學到更多的知識才能強大自己，所以一直鼓勵兒子先學好課。他直言，「兒子喜歡這方面，就順其自然讓他去做，至於以後會不會從事這個行業，還要看他以後的發展，現在重點還是要督促他好好學習。」

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