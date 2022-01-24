過年放長假！她計畫「婆家6天、娘家5天」…丈夫威脅：離婚

▲一名媳婦被丈夫要求過年回婆家7天，如果不從就離婚。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

一名女網友在社交平台發文，表示公司這次調假，過年年假一共有11天可放，且已經計畫好在婆家待6天，其餘的5天則是待在娘家，不過她還沒將決定向丈夫告知，婆家就直接嗆明，過年時只能在娘家待4天，如果不服從就離婚，令她相當無奈。

該名女網友在「爆料公社APP」發文，公司今年難得調假，所以過年年假一共可以放11天，原本預計前5天在婆家整理打掃過年拜拜採買，後5天回娘家過年，最後1天再回婆家。

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不過計畫改不上變化，原PO尚未將想法跟丈夫說，不料丈夫卻直接幫她規劃好，要她過年前5天待在婆家，後面4天才能回娘家，接著最後2天再回婆家，如此一來便犧牲掉她回娘家的時間，也因為她平時1個月只能回娘家1次，因此也格外珍惜每次回家的機會。

至於老公為何要多安排1天回婆家？原PO表示，這樣做只是為了要包紅包給每個禮拜都會回來的妹妹，而婆家也威脅，如果不這樣做，就逼迫離婚。

原PO無奈地說：「我在婆家辛苦打掃煮年菜，回去娘家我也捨不得我父母也會煮年菜，到親戚家也會幫忙煮，現在又要回來伺候別人家的媳婦，為了這種事完全沒有折衷方案，我也說不能讓我多休息我自己搭車回去，或是真不喜歡待娘家你也可以只回去兩天，剩下日子我自己搭車也可以回得去。」

不過丈夫完全不同意，還說不提早回婆家就離婚，以此來做情緒勒索，讓原PO相當心寒：「真的是我的問題嗎..？是我不會沒有當好媳婦本份嗎？」

貼文一出，網友紛紛回應：「妳也是別人家的女兒，憑什麼他們家的女兒回來妳就要伺候」、「何必委屈求全，態度硬起來。對方用離婚作為威嚇的手段，那就離婚阿，何必怕他」。

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