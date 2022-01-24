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「被親戚陰了」！富阿姨請他當家教　一看「時薪168」嘆：我涉世未深

面對親戚想靠關係要求家教費用打折扣，讓一名男網友很為難。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲面對親戚想靠關係要求家教費用打折扣，讓一名男網友很為難。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

有親朋好友關係可依靠利用，有時候是一種方便，但也有很多時候，因為多了這一層關係，當在牽扯到利益的狀態下，反而容易產生糾紛。有一名男網友上「Dcard」發文抱怨，他被一名經濟狀況不錯的親戚，邀請去當英文家教，結果對方開出的家教薪水行情，不但離家教的薪水差很遠，給的居然還是時薪基本工資168元，讓他超傻眼，不知道該不該拒絕這份家教邀約。

男網友在「Dcard」發文提到：「本人英文系有拿過獎學金，去過美國留學過，寒假親戚請我幫他小孩家教英文對話之類的。他跟我說價錢一個禮拜結一次，自己算鐘點費傳給他，我開心的填上我的鐘點費，送出等她回覆，結果她的鐘點費原來是一小時168。」

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原PO苦笑表示，「果然我還是涉事未深，被自己親戚陰了。」他並提到，在印象中這位親戚是公司高管，家裡還有一塊地等著賣，「怎麼就這麼不捨得花錢在自己小孩呢，可能是新年到紅包要送出去太多吧，各位覺得呢？」

據男網友附上與阿姨的對話截圖，當時他開出的家教時薪為500元，但對方卻回「英語家教行情很好，你選的科系讚，阿姨的預算原是工讀生168元，鐘點費優惠200元，可以接受嗎？」後來男網友經過一番協調，願意從500元打折收300元，但對方還是只願開250元。

對於這名男網友的處境，不少網友建議他，阿姨的這份家教寧可不要接，「看到喊168我就昏了」、「這樣討價還價是在菜市場嗎？」還有人認為，如果他是晚輩不好意思拒絕，可以請爸媽出面，「不然這樣你真的太委屈，還讓那種親戚賺到」。

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