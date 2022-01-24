經痛炸裂叫外送！她「拜託送上樓」　見小紙條暖哭：是熊貓媽媽

▲一名女網友分享自己叫外送的經歷。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

外送平台十分發達，大家為了方便經常使用App點餐，不過最近國內疫情加劇，不少外送員都不願意把餐點送上樓；一名女網友日前在社交平台發文，表示自己當天月經來，點了外送但卻痛到無法走下樓取餐，而在與外送員講了自己的難處後，對方也決定幫她送上樓，並且附上一張小紙條，這才得知，原來那位外送員是一位「熊貓媽媽」。

一名女網友在「Dcard」發文，她表示自己因月經來，到了第二天肚子感覺像被卡車撞到一樣痛，雖然吃了止痛藥有所好轉，但疼痛程度只是從被卡車撞變成被小轎車撞，於是她決定用熊貓外送點了一碗紅豆湯，但因肚子痛到不行，希望外送員可以幫忙送上來。

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起初，外送員表示，由於疫情關係不便上樓，而原PO也向對方說明自己的難處，對方也可以體會，幾分鐘後就將餐點送上樓，原PO原本打算給小費，但是卻遭外送員拒絕，外送員留下一句：「應該的別客氣，互相幫忙。」就離去了。

原PO打開塑膠袋，看到一張小紙條，上面寫道：「辛苦了，從電話裡得知妳是經痛不方便下樓，我也有個在外地打拼的女兒，女孩子一個人在外面很辛苦，不舒服時沒人照顧，希望妳喝完紅豆湯能舒服些。」

▲原PO看到熊貓媽媽的紙條後被暖哭。（圖／翻攝自Dcard）

原PO看完紙條後覺得相當感動，並說：「感謝熊貓地方媽媽的紙條；看完好想哭，為什麼熊貓APP不能指定外送員啦，我以後訂餐的運費都要給這位媽媽賺！」

貼文曝光後，熊貓媽媽的貼心舉止也暖哭不少網友：「小小的舉動會讓心情大好，推這位熊貓媽媽」、「雖然是不熟悉的陌生人，但溫暖來得很是時候」、「超暖的媽媽，世界上真的有好多溫暖的人」。

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