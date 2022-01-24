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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙北春節打疫苗政策一次看　台北明起預約、新北採隨到隨打

▲▼侯友宜視察COVID-19疫苗接種動線，感謝醫護人員辛勞及關懷長者接種情形。（圖／新北衛生局提供）

▲中央過年期間暫停疫苗接種服務，雙北公布春節接種計畫。（圖／新北衛生局提供）

記者杜冠霖／台北報導

本土疫苗升溫，民眾瘋搶第三劑疫苗接種，由於中央過年期間暫停疫苗接種服務，為提升疫苗覆蓋率，雙北24公布春節疫苗施打措施，其中北市25日開始預約、新北則採隨到隨打。

台北市政府24日拍板，要在2月4日、5日、6日（初四、初五、初六）加開疫苗接種服務。台北市長柯文哲下午於疫情記者會說明接種規劃，明天開放預約，接種時間在2月4日到2月6日。

過年期間中央計畫暫停接種疫苗，北市提前於初四到初六為大家接種，可預約量大約2.1萬，已經媒合99個點包括診所98家、中型接種站1-東區地下街7號廣場中型接種站協助接種。

【北市過年接種疫苗資訊】

預約時間：1/25 0900-1700
接種時間：2/4－2/6 （初四-初六）
疫苗種類：BNT
預約平台：台北市政府疫苗預約平台
接種地點：98家診所、東區地下街7號廣場中型接種站

▼北市春節追加劑接種專案。（圖／北市府提供）

▲▼北市內用規範、疫苗預約量能、春節追加劑接種。（圖／北市府提供）

而新北市政府春節期間在中和環球商場開設「機動接種站」，提供莫德納或BNT疫苗，從1/27開始到1/30（小年夜），除夕、初一休息，接著2/2到2/6（初二到初六），一共9天，天天提供1千個名額，接種1、2、3劑皆可。

【新北市過年接種疫苗資訊】

預約時間：隨到隨打
接種時間：1/27-1/30（小年夜）、2/2－2/6 （初四-初六）
疫苗種類：BNT、莫德納
接種地點：中和環球商場
備註：每日提供1000個名額，接種1、2、3劑皆可

▼新北春節疫苗接種專案。（圖／新北市府提供）

▲▼新北疫情0124。（圖／新北市府提供）

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