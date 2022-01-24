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僅載71.7萬人！國泰航空2021至少虧200億　2月起每月燒現金36億

▲▼香港國泰航空。（圖／路透社）

▲香港國泰航空。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

港府進一步收緊旅遊限制和機組人員檢疫要求，對航空業雪上加霜。國泰航空今（24）日公佈，2021年僅載客71.7萬人次，初步預計年虧損約56億元至61億元（港元，下同，約新台幣200億至217億），預估2月起每月現金將消耗10億至15億元（約新台幣36億至53億元）。

據《香港01》報導，國泰航空公佈，初步預計2021年將錄得綜合股東應佔虧損約56億元至61億元。公司指，雖然預計虧損龐大，但比起截至2020年12月底止的佔虧損216億元，情況有所改善，主要原因包括貨運需求強勁、貨運收益和運載率高等。

國泰航空在去年12月載客92,219人次，較2020年同期增加130.6%，但相比疫情前2019年12月的水平則下跌 96.9%。按2021年全年計，載客人次較2020年減少84.5%，運力下跌61.8%，而收入乘客千米數則下跌 79.5%。

▲▼國泰航空成功空運首批復星醫藥／BioNTech疫苗到香港。（圖／國泰航空提供）

▲國泰航空曾成功空運首批復星醫藥／BioNTech疫苗到香港。（圖／國泰航空提供）

貨運方面，國泰航空12月運載13.4萬公噸貨物，較2020年同月增加12%，但與2019年12月相比減少24.1%。全年計，載貨量較2020年增加0.1%，但運力下跌10.9%，而貨物收入噸千米數則下跌 1.1%。

行政總裁鄧健榮表示，港府去年12月底及1月初進一步收緊旅遊限制，及機組人員的檢疫要求，影響公司的客運及貨運運力；今年1月僅能運作相當於疫情前約20%的貨運運力，及約2%的客運運力。

他接著指出，國泰航空的業務無疑會受削減運力的影響，現正評估有關措施對公司運作及成本的潛在影響，據初步評估，如按上述運力水平，預期由2月起，每月的營運現金消耗將為10億至15億元。

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