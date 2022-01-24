金融時報：中國在台日附近輪換軍艦至少半年　在西太平洋大幅擴張

▲ 中國第四代驅逐艦055型飛彈驅逐艦。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國《金融時報》24日報導，中國在日本南部及台灣以東地區部署軍艦，代表中國擴張海上力量，使西太平洋成為未來潛在戰場，加劇台灣緊張情勢。

報導指出，台灣、日本及美國官員皆表示，中國人民解放軍海軍近6個月來在琉球群島（日稱西南諸島）最南端的東部及南部海域輪換幾艘驅逐艦與飛彈護衛艦。

一名美國國防部官員表示，解放軍過去一年來在琉球群島與台灣之間的西太平洋地區大幅擴張能見度，目前有一艘軍艦長期存在，且經常有第二艘伴隨，成為中國海軍首度在北至日本，南至菲律賓之間的島鏈以外地區加強部署，也加快美日為應對「台灣有事」制定聯合軍事行動計畫的努力。

北京認為，在此海域自由航行的能力是其海軍實力關鍵。軍事分析人士認為，若北京攻擊台灣，西太平洋將是美中可能爆發衝突的主要地點。

台灣及日本防務專家表示，中國海軍的行動清楚表明，中國正為未來可能成為對台戰爭關鍵的局勢進行演習，包括攻擊台灣東海岸空軍基地，並切斷美軍自日本及關島馳援台灣的路徑。

一名台灣前高級軍官表示，「中國軍隊希望取得迅速、決定性的勝利，為此必須摧毀我們在東部的戰鬥機及軍艦，因為我們可能會撤向那裡。」

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