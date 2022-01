美國駐日大使懸缺2年半　拜登親信易曼紐抵日履新

▲美國新駐日大使易曼紐已赴日上任。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社東京24日綜合外電報導

美國駐日本大使曾懸缺約兩年半,新任大使易曼紐昨天抵達日本履新。易曼紐與美國總統拜登關係密切,日媒指出,在與中國的競爭日益劇烈下,易曼紐將成美日橋樑、深化同盟關係。

今年62歲的易曼紐(Rahm Emanuel)曾任芝加哥市長、美國國會眾議員,並在前總統歐巴馬時期任職白宮幕僚長。

日本放送協會(NHK)、共同社報導,易曼紐昨天晚間搭機抵達東京羽田機場,他抵日後在推特以日文和英文發文,表示抵達日本相當興奮,迫不急待與大家相見。

美國大使館說,易曼紐將依規定完成10天防疫隔離期後,展開駐日大使相關活動。

美國駐日大使一職自從前任共和黨籍的海格提(Bill Hagerty)在2019年7月辭職返國參選參議員後,懸缺約2年半,僅以職業外交官暫時遞補。

Goodbye for now, sweet home Chicago. Tokyo, here we come. So excited. pic.twitter.com/laM8lCHSkm