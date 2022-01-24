高市確診病例台南市匡列對象採檢全陰　台南火車站等處分送居家快篩試劑

▲高市確診病例台南市匡列對象採檢全為陰性，台南市將在台南火車站等處分送居家快篩試劑供北北基桃、新竹返回台南，且無症狀的台南市民使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



有關高雄市個案18399於台南市匡列27人、案18352匡列70位接觸者，採檢結果皆為陰性；黃偉哲市長指出，考量本土COVID-19疫情尚未趨緩且年節將屆，台南市將於26日至28日，在台南火車站等處分送居家快篩試劑。

台南市生局指出，26至28日每日上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分於台南新營火車站前站、台南火車站前站、高鐵台南站2號出口發送居家快篩試劑，提供自北北基桃、新竹返回台南，且無症狀的台南市民使用，市民可持身份證及1月26日至28日間的車票憑證領取。





為服務有接種高端疫苗追加劑需求的市民，台南市將於1月27日週四上午8時30分至11時30分，在台南市文化中心、上午9時至中午12時在南區衛生所開設高端疫苗追加劑接種站，歡迎設籍台南的市民透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」進行預約，接種當日並攜帶身分證、健保卡、黃卡前往。

台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，至23日止，共接種301萬686劑次，人口涵蓋率78.4％；第二劑涵蓋率70.1％；加強劑及追加劑涵蓋率12.9％、劑次涵蓋率161.5％。





指揮中心說明，1月25日至2月7日全國維持疫情二級警戒，即日起全國醫院除例外情形外，禁止探病。另根據中央疫情指揮中心「因應COVID-19（新冠肺炎）基層診所感染管制措施指引」，為避免台南市診所因診療確診個案後遭到停診、隔離，對於上呼吸道症狀患者看診時，醫師及跟診護理人員應配戴N95口罩，並穿著一般或防水隔離衣、護目鏡或全面罩、手套、髮帽以有效防護個人；並且於看診後立即對環境消毒，更換手套及洗手。黃偉哲市長已增加採購快篩試劑，供診所於上呼吸道症狀患者看診時預先檢測。也有網友在網路社群呼籲台南市民朋友，自行購買居家快篩試劑使用，以保護自已及保護家人。